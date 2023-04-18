الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: التكنولوجيات في مجال الطاقة في معرض "اكسبو سيونس 3"

وهران - سيتم عرض جديد التكنولوجيات و المهارات في مجال الطاقة في الطبعة الثالثة للمعرض العلوم "اكسبوسيونس3" المنظم في إطار الطبعة ال11 للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك التي ستنطلق غدا الاثنين بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" (وهران).

ويشارك في معرض هذه الطبعة ال 11 المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عددا من العارضين من داخل وخارج الجزائر منهم جامعيين ومراكز للبحث فضلا عن حرفيين ، وفق المنظمين.

ويشكل " اكسبو سيونس 3 " الذي سيحتضنه قصر المعارض بذات المركز فرصة ب"امتياز "لمجمع سوناطراك لتعزيز شركاتها وخلق أخرى كونه مفتوح للمؤسسات التي سبق لها (أو تأمل في ) تطوير علاقات العمل مع قطاع الطاقة في الجزائر، استناد إلى الموقع الالكتروني للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك.

وستسمح فعاليات الطبعة الثالثة للمعرض العلوم التي تتواصل إلى غاية الخميس القادم بتدعيم الروابط بين المؤسسات النشطة في مجال الطاقة وعرض جديد البحوث في نفس المجال.

وستكون مرة أخرى المعارض المسماة ب "معرض الجزائر للنفط و الغاز ( ألجيريا أول أند غاز اكزيبشن) التي تقام خلال هذه التظاهرة "، ملتقى حقيقي للالتقاء والتقاسم والتبادل بين الباحتين و الجامعيين و المهنيين و الممارسين في مختلف النشاطات المتعلقة بمجمع سوناطراك، مثلما أشير إليه .