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الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: التكنولوجيات في مجال الطاقة في معرض "اكسبو سيونس 3"

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات
الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: التكنولوجيات في مجال الطاقة في معرض &quot;اكسبو سيونس 3&quot;

وهران - سيتم عرض جديد التكنولوجيات و المهارات في مجال الطاقة  في الطبعة الثالثة للمعرض العلوم "اكسبوسيونس3" المنظم في إطار الطبعة ال11 للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك التي ستنطلق غدا الاثنين  بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" (وهران).

ويشارك في معرض هذه الطبعة ال 11 المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عددا من العارضين من داخل وخارج الجزائر منهم جامعيين ومراكز للبحث فضلا عن حرفيين ، وفق المنظمين.

ويشكل " اكسبو سيونس 3 " الذي سيحتضنه قصر المعارض بذات المركز فرصة ب"امتياز  "لمجمع سوناطراك لتعزيز شركاتها وخلق أخرى كونه  مفتوح  للمؤسسات التي سبق لها (أو تأمل في ) تطوير علاقات العمل مع قطاع الطاقة في الجزائر، استناد إلى  الموقع الالكتروني للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك.

إقرأ أيضا: وهران: الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بحضور زهاء 1500 مشارك

وستسمح فعاليات الطبعة الثالثة للمعرض العلوم التي تتواصل إلى غاية الخميس القادم بتدعيم الروابط بين المؤسسات النشطة في مجال الطاقة وعرض جديد البحوث في نفس المجال.

وستكون مرة أخرى المعارض المسماة ب "معرض الجزائر للنفط و الغاز ( ألجيريا أول أند غاز اكزيبشن) التي تقام خلال هذه التظاهرة "، ملتقى حقيقي للالتقاء والتقاسم والتبادل بين الباحتين و الجامعيين و المهنيين و الممارسين في مختلف النشاطات المتعلقة بمجمع سوناطراك، مثلما أشير إليه .

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الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: التكنولوجيات في مجال الطاقة في معرض "اكسبو سيونس 3"
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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