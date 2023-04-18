سيارات: ارتفاع ملحوظ لفاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في التركيب خلال الشهرين الأولين لسنة 2018    

الجزائر - عرفت فاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات محليا (جميع أصناف المركبات) ارتفاعا ملحوظا في الشهرين الأولين ل2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما علمته وأج اليوم الأحد لدى مصالح الجمارك.

وبلغت قيمة واردات الأجزاء المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية ومركبات نقل الأفراد والسلع 449،1 مليون دولار في يناير وفبراير 2018 مقابل 219،5 دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة قدرها 230 مليون دولار (+104 بالمائة).

أما فاتورة استيراد السيارات الكاملة (السيارات السياحية ومركبات نقل الأفراد والسلع) فقد قدرت ب20،5 مليون دولار في الشهرين الأولين للعام الجاري مقابل 136،8 مليون دولار في نفس الفترة من 2017.

ووفقا لنفس البيانات الجمركية، يقدر العدد الإجمالي للمركبات الكاملة المستوردة (جميع أصناف المركبات) ب536 وحدة في يناير-فبراير المنصرمين مقابل 10.327 وحدة في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعليه، فإن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات الكاملة والأجزاء الموجهة للصناعات التركيبية في جميع الأصناف ارتفعت إلى 469،6 مليون دولار في الشهرين الأولين ل2018 مقابل 356،3 مليون دولار في ذات الفترة من 2017 مع الإشارة إلى أن الأجزاء المستخدمة في التركيب تهمين على هذه الواردات بنسبة 95 بالمائة.

= سيارات سياحية: استيراد أجزاء موجهة للتركيب بقيمة 400 مليون دولار في يناير وفبراير=

وفيما يتعلق بفاتورة الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات السياحية فقد ارتفعت إلى 398،29 مليون دولار في الشهرين الأولين للعام الجاري مقارنة ب187،63 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة 210،66 مليون دولار (+112 بالمائة).

أما السيارات السياحية الكاملة، فقد بلغت فاتورة استيرادها 4،85 مليون دولار مقابل 42،6 مليون دولاري بينما قدر عددها ب102 وحدة خلال الشهرين الأولين من 2018 مقابل 3.596 وحدة خلال نفس الفترة من 2017.

يجذر التنبيه بأن استيراد السيارات السياحية الكاملة خلال شهري يناير وفبراير يندرج في إطار استلام ما تبقى من الطلبيات ضمن رخص الاستيراد لعام 2016 علما بأنه لم تنمح أية رخصة استيراد في عامي 2017 و2018.

وتظهر البيانات الجمركية لشهري يناير وفبراير 2018 بأن الفاتورة الإجمالية للسيارات السياحية كاملة الصنع المستوردة والأجزاء المستخدمة في الصناعات التركيبية لنفس الصنف من المركبات قفز إلى 403،14 مليون دولار مقابل 230،2 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة قدرها 173 مليون دولار (+75 بالمائة)، حسب نفس المصدر.

= مركبات النقل : ارتفاع واردات الأجزاء المستخدمة في التركيب =

أما فيما يخص فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لنشاط تركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع، فقد ارتفعت إلى 50،81 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من 2018 مقابل 31،86 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، لأي بارتفاع يقارب 19 مليون دولار (+60 بالمائة).

أما بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص و البضائع الكاملة المستوردة، فقد بلغت فاتورة استيرادها 15،65 مليون دولار مقابل 94،22 مليون دولار، فيما بلغ عدد مركبات نقل الأشخاص و البضائع الكاملة المستوردة 434 وحدة خلال يناير و فبراير 2018، مقابل 6.731 وحدة في نفس الفترة من 2017.

وإجمالا بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية و مركبات نقل المسافرين والبضائع وأيضا مجموعة الأجزاء الموجهة لنشاط تركيب هذه العربات نحو 66،46 مليون دولار مقابل 126،08 مليون دولار.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الأجزاء و لواحق السيارات ( قطع الغيار كاملة ..) الى 52،46 مليون دولار مقابل 61،28 (-14،4 بالمائة).

للتذكير، ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع (كل الفئات) وكذا الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات في 2017 إلى 2،13 مليار دولار مقابل 2،12 مليار دولار في 2016.

وارتفعت فاتورة استيراد الأجزاء (سي كا دي ) و ( آس كا دي) التي مثلت 84 بالمائة من هذه الواردات الى اكثر من 1،8 مليار دولار في 2017 مقابل 897،35 مليون دولار في 2016 (+101 بالمائة).