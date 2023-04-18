تحويل 4 رحلات للجوية الجزائرية للهبوط في مطارات أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية

الجزائر- تم يوم السبت تحويل 3 رحلات دولية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية و رحلة داخلية واحدة نحو مطارات أخرى غير مطار الهبوط وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما علمت "واج "من مصدر مسؤول في الشركة .

وقالت المكلفة بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيدة مونيا برتوش في اتصال مع "وأج" أن ثلاثة (3) رحلات دولية انطلاقا من فرنسا نحو الجزائر و رحلة داخلية واحدة بين مطار الجزائر و جانت تم تحويل هبوطها إلى مطارات أخرى، و ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية غير مساعدة إطلاقا على الهبوط في مطارات الوصول المقررة.

وقالت السيدة برتوش أن الأمر يتعلق بالرحلة رقم 1003 بين باريس و الجزائر تم تحويلها للهبوط في مطار وهران و الرحلة رقم 1023 ما بين مرسيليا و الجزائر تم أيضا تحويلها للهبوط في مطار وهران و الرحلة الرابطة بين باريس و بجاية تم تحويلها للهبوط في مطار الجزائر الدولي .

أما الرحلة الداخلية الوحيدة التي تم تحويل مطار وصولها فيتعلق الأمر بالرحلة التي انطلقت من مطار الجزائر نحو جانت و تم تحويلها للهبوط في مطار تمنراست، تضيف السيدة برتوش .

و بخصوص الرحلات الملغاة و التي كانت مقررة للإقلاع اليوم السبت من مطار الجزائر فيتعلق الأمر برحلتين داخليتين فقط الأولى نحو حاسي مسعود و الثانية باتجاه الوادي.

و حسب المتحدثة فقد تم التكفل بركاب الرحلة الرابطة بين باريس و بجاية التي حطت اضطراريا بمطار الجزائر الدولي حيث تم تخصيص حافلات لنقل الركاب نحو بجاية بعد أن تعذر نقلهم جوا بسبب سوء الاحوال الجوية .

وقد تكمن كل المسافرين على متن رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من فرنسا إلى العاصمة و الذين تم تحويل مطار الهبوط إلى وهران من الالتحاق بالجزائر العاصمة على متن رحلات خاصة للجوية الجزائرية .

وقالت السيدة برتوش أنه يحتمل تأجيل بعض الرحلات في أوقات لاحقة تبعا للأحوال الجوية سيما بعد ان أعلن الديوان الوطني للارصاد الجوي تمديد صلاحية النشرية الجوية الخاصة إلى يوم الغد.