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تحويل 4 رحلات للجوية الجزائرية للهبوط في مطارات أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرات

الجزائر- تم يوم السبت تحويل 3 رحلات دولية  لشركة الخطوط الجوية الجزائرية و رحلة داخلية واحدة نحو مطارات أخرى غير مطار الهبوط وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما علمت "واج "من مصدر مسؤول في الشركة .

وقالت المكلفة بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيدة مونيا برتوش في اتصال مع "وأج" أن ثلاثة (3) رحلات دولية انطلاقا من فرنسا  نحو الجزائر و رحلة داخلية واحدة بين مطار الجزائر و جانت تم تحويل هبوطها إلى مطارات أخرى، و ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية غير مساعدة إطلاقا على الهبوط في مطارات الوصول المقررة.

وقالت السيدة برتوش أن الأمر يتعلق بالرحلة رقم 1003 بين باريس و الجزائر تم تحويلها للهبوط في مطار وهران و الرحلة رقم 1023 ما بين مرسيليا و الجزائر تم أيضا تحويلها للهبوط في مطار وهران و الرحلة الرابطة بين باريس و بجاية تم تحويلها للهبوط في  مطار الجزائر الدولي .

أما الرحلة الداخلية الوحيدة التي تم تحويل مطار وصولها فيتعلق الأمر بالرحلة التي انطلقت من مطار الجزائر نحو جانت و تم تحويلها للهبوط  في  مطار تمنراست،  تضيف السيدة برتوش .

و بخصوص الرحلات الملغاة و التي كانت مقررة للإقلاع اليوم السبت من مطار الجزائر فيتعلق الأمر برحلتين داخليتين فقط الأولى  نحو حاسي مسعود و الثانية باتجاه الوادي.

و حسب المتحدثة فقد تم التكفل بركاب الرحلة الرابطة بين باريس و بجاية التي حطت اضطراريا بمطار الجزائر الدولي حيث تم تخصيص حافلات لنقل الركاب نحو بجاية بعد أن تعذر نقلهم جوا بسبب سوء الاحوال الجوية .

وقد تكمن كل المسافرين على متن رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من فرنسا إلى العاصمة و الذين تم تحويل مطار الهبوط إلى وهران  من الالتحاق بالجزائر  العاصمة على متن رحلات خاصة  للجوية الجزائرية .

وقالت السيدة برتوش أنه يحتمل تأجيل بعض الرحلات في أوقات لاحقة تبعا للأحوال الجوية سيما بعد ان أعلن الديوان الوطني للارصاد الجوي تمديد صلاحية النشرية الجوية الخاصة إلى يوم الغد.

كلـمات مفتـاحيــة :
تحويل 4 رحلات للجوية الجزائرية للهبوط في مطارات أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرة   شارك

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