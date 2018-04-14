هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وسيتم تداركها

الجزائر- قال الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر أن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها.

و أوضح الوزير الأول في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017 أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه "بعض الغلطات و الاختلالات"، قائلا "اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه ".

وفي ذات السياق ، تابع السيد أويحيى انه "عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 أشهر و بإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي".

و في رده على سؤال بخصوص أسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر و التي تم نشرها مؤخرا من طرف وزارة الصناعة و المناجم، أوضح السيد أويحيى أن الحكومة لم تحدد الأسعار، و إنما قامت فقط بتقييم تكلفة السيارة التي يتم تركيبها محليا ما يجعل المواطن المستهلك يكتشف أن هناك فرق يكمن أساسا في هامش الربح .

و قال السيد أويحيى أن هامش ربح المصنعين المحليين قد يكون معقولا ، لأنهم ( المصنعين المحليين ) ملتزمون أيضا بدفع حقوق و تكاليف الأعباء المترتبة عنهم من ضرائب وغيرها.

و بخصوص المضاربة في قطاع السيارات قال السيد أويحي أنها "ظرفية" وهي نتاج التوقف عن الاستيراد الذي بلغ في وقت من الأوقات سقف 600 الف سيارة سنويا ".

و اضاف انه في انتظار تنشيط أكبر لمصانع التركيب فانه في مجال تركيب السيارات الفردية يوجد 6 مركبات تنشط حاليا تنتج "حجما محتشما " لكنه أكد أنه و في غضون سنتين سيتم الوصول إلى مستوى انتاج يتراوح ما بين 200 الف و250 الف وحدة ليتم تحقيق الوفرة وتنتعش المنافسة حيث قال : "الأمور ستتغير لكن تتطلب بعض الوقت".

و تابع السيد أويحيى يقول " هناك استثمارات جديدة في القطاع من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة و دفع النشاط الاقتصادي أكثر" .

و قال ايضا : " توقيف الاستيراد ساهم في تحفيز الشركات المصنعة الأم للقدوم إلى الجزائر و الاستثمار مباشرة من خلال مصانع التركيب .