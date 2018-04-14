القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وسيتم تداركها

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 15:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرات

الجزائر- قال الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم  السبت بالجزائر أن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد  الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها.

و أوضح الوزير الأول في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017  أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في  الجريدة الرسمية كانت فيه "بعض الغلطات و الاختلالات"، قائلا "اتخذنا قرار  يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة  إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة  المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا  الخلل يجب تداركه ".

وفي ذات السياق ، تابع السيد أويحيى انه "عملية تعديل قائمة المواد المنوعة  من الاستيراد ستكون  كل 3 أو 6 أشهر و بإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا  اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي".

و في رده على سؤال بخصوص أسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر و التي  تم نشرها مؤخرا من طرف وزارة الصناعة و المناجم، أوضح السيد أويحيى أن الحكومة لم تحدد الأسعار، و إنما قامت فقط بتقييم تكلفة السيارة التي يتم  تركيبها محليا ما يجعل المواطن المستهلك يكتشف أن هناك  فرق يكمن أساسا في  هامش الربح .

و قال السيد أويحيى أن هامش ربح المصنعين المحليين قد يكون معقولا ، لأنهم ( المصنعين المحليين ) ملتزمون أيضا بدفع حقوق و تكاليف الأعباء المترتبة عنهم  من ضرائب وغيرها.

و بخصوص  المضاربة في قطاع السيارات قال السيد أويحي أنها "ظرفية"  وهي نتاج  التوقف عن الاستيراد  الذي بلغ في وقت من الأوقات  سقف 600 الف سيارة سنويا ".

و اضاف انه   في انتظار تنشيط أكبر لمصانع التركيب فانه  في مجال تركيب  السيارات الفردية يوجد 6 مركبات تنشط حاليا تنتج "حجما محتشما " لكنه أكد أنه  و في غضون سنتين سيتم الوصول إلى مستوى انتاج يتراوح ما بين  200 الف  و250  الف وحدة   ليتم تحقيق الوفرة  وتنتعش المنافسة حيث قال : "الأمور ستتغير لكن  تتطلب بعض الوقت".

و تابع السيد أويحيى يقول " هناك استثمارات جديدة في القطاع من شأنها استحداث  مناصب شغل جديدة  و دفع  النشاط الاقتصادي أكثر" .

و قال ايضا : " توقيف الاستيراد ساهم في تحفيز الشركات المصنعة الأم للقدوم  إلى الجزائر و الاستثمار مباشرة من خلال مصانع التركيب .

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

وأج
هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وسيتم تداركها
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 15:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

مشروع قانون لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر