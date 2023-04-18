رفع التجميد عن نحو 1500 مشروع في مختلف القطاعات خلال 2017

الجزائر- أعلن الوزير الأول احمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الحكومة رفعت خلال السنة الماضية التجميد عن ما يقارب 1500 مشروع بمبلغ مالي إجمالي يفوق 260 مليار دج بفضل اللجوء إلى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر.

و أوضح الوزير الأول خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية ،أن المنشآت التي رفع عنها التجميد في قطاع التربية"بلغ 1213 مشروع بكلفة تقدر ب118 مليار دينار وتتمثل في 700 مدرسة ومجموعة مدرسية و205 إكمالية و 134 ثانوية وكذا 116 مؤسسة لنظام نصف داخلي و334 مطعم مدرسي و252 قاعة وملعب للرياضة المدرسية ".

كما وصلت المشاريع التي رفع عنها قطاع التعليم العالي --كما ذكر السيد اويحيى --إلى "54 مشروع بمبلغ 55 مليار" .

أما في قطاع الصحة فذكر السيد ويحيى أن المشاريع التي رفع عنها التجميد هي الأخرى قد "بلغت 198 مشروع بمبلغ 50،6 مليار دينار في المجموع تتمثل في 05 مؤسسات استشفائية متخصصة و10 مركبات للام والطفل وكذا 03 مراكز لمكافحة السرطان و101 عيادة متعددة الاختصاصات بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات طبية ".

وبخصوص الانجازات التي تحققت في قطاع التربية الوطنية سنة 2017 فقد تم حسب الوزير الأول "استلام 55 ثانوية و48 إكمالية و80 مدرسة ابتدائية و80 مطعم مدرسي" .

قطاع التعليم العالي عرف هو الأخر" استلام 25.500 مقعد بيداغوجي و21.616 سرير للإيواء و06 مطاعم جامعية"، مشيرا في نفس الوقت إلى المشاريع التي رفع عنها التجميد في هذا القطاع وصلت إلى "54 مشروع بمبلغ 55 مليار" .

وبشأن قطاع التكوين المهني أوضح الوزير الأول أن هذا القطاع "استلم خلال السنة الماضية 13 معهدا للتكوين والتعليم المهنيين و07 مراكز للتكوين المهني" وذلك قبل أن يشير إلى ان قطاع الصحة قد "استلم هو الاخر خلال السنة المنصرمة 07 مستشفيات جديدة بما في ذلك مستشفيات متخصصة ،و20 عيادة متعددة الاختصاصات ،و03 مراكز لمكافحة السرطان ،ومركب واحد (01) للأم والطفل بالاضافة إلى 56 قاعة للعلاج" .

وفيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل أكد الوزير الأول أن السنة الماضية شهدت "استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92.300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية".

وأوضح أن عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل شهدت استحداث 366.000 منصب شغل، كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب، في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الإدماج والعمل المدعم 87.000 منصب".

و في ذات السياق أشار الوزير الأول إلى أن عدد المستفيدين من "برامج الإدماج بلغ خلال السنة المنصرمة409.000 مستفيد من بينهم 310.000 في إطار جهاز النشاط من اجل الإدماج ، 36 ألف مستفيد من برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات إلى جانب 63.000 شخص استفاد من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)".

قطاع الثقافة عرف هو الأخر خلال السنة الماضية-- كما أكد الوزير الأول-- "استلام مركب (01) ثقافي و05 مكتبات و03 قاعات للسينما بالإضافة إلى معهد (01) للموسيقى و03 متاحف".