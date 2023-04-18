القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي قد يكون بداية من السداسي الثاني لسنة 2019

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 14:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرات
تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي قد يكون بداية من السداسي الثاني لسنة 2019

الجزائر- كشف الوزير الأول احمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة عن إمكانية تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي بداية من السداسي الثاني لسنة 2019 .

و أوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2017 أن "المطلوب من المواطن أن يعرف انه خلال 2018 لن يكون أي تغيير في سياسة الدعم الاجتماعي، وعندما نصل إلى تحديد النمط الجديد سنحرص على شرحه و نشرع في تطبيقه و قد يكون خلال السداسي الثاني من سنة 2019".

و استطرد السيد أويحيى قائلا : "لا ينبغي أن نغامر لأن الموضوع حساس وينبغي أن  نلتزم فيه بالحيطة والحذر" .

و تابع السيد أويحيى أنه " خلال ثلاث سنوات على الأكثر ستتوصل الجزائر إلى تصحيح سياستها للدعم والذي سيعود بفوائد كبيرة على المواطن والخزينة العمومية كذلك".

و في ذات الإطار ، قال الوزير الأول انه "في خضم مساعي تعديل سياسة الدعم ستسهر الحكومة على عدم المساس بالطبقات ذات الدخل الضعيف والطبقة المتوسطة والتي تعد العمود الفقري للبلاد".

و قال ايضا : "عندما نبقي على  الدعم في حالته الحالية فان فلا يعقل أن يستفيد من يتقاضى 100 مليون سنتيم شهريا من دعم الدولة (...) هذا امر غير مقبول ".

و في ذات السياق، أوضح الوزير الأول أن الحكومة أطلقت ورشتين الأولى  على مستوى وزارة المالية بالتنسيق  والتعاون مع البنك العالمي حتى "نستفيد من تجربة البلدان الأخرى التي راجعت  عن سياسة الدعم".

أما الورشة الثانية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التهيئة العمرانية حيث قال " كلفنا  وزارة الداخلية  والتي عرفت تقدما معتبرا في مجال الرقمنة و الإعلام الآلي، حيث سيتم التنسيق مع جميع شبكات  الإعلام الآلي في البلاد  ،الخزينة العمومية  ، الضمان الاجتماعي ، حتى نتوصل إلى إحصاء اقتصادي شامل لكل الجزائريين".

و أضاف السيد أويحيى انه  "على أساس هذا الإحصاء سنتمكن من تحديد الفئة الميسورة ماليا  و الشرائح الهشة  التي هي بحاجة إلى دعم الدولة ".

و قال الوزير الأول أن هذا العمل سيستغرق سنة 2018 بأكملها .

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي قد يكون بداية من السداسي الثاني لسنة 2019
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 14:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود