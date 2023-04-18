أكثر من 3300 مليار دينار لتمويل الاستثمارات و رفع التجميد عن 1.500 مشروع

الجزائر- أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة أن المبلغ الإجمالي الذي رصد لتمويل الاستثمارات بواسطة الميزانية العمومية و القروض البنكية خلال سنة 2017 قدر بـ 3300 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار)، فضلا عن الاستثمارات الممولة ذاتيا في قطاعات عديدة ، كما تم رفع التجميد عن 1.500 مشروع .

وأوضح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في وثيقة تحصلت عليها وأج وزعت في مستهل الندوة الصحفية التي نشطها لعرض حصيلة عمل الحكومة، أن الاستثمارات الممولة من طرف خزينة الدولة خلال سنة 2017 خصص لها مبلغ يقدر 2.291 مليار دينار موجهة أساسا لدعم انجاز المشاريع السكنية (2ر287 مليار دينار )، و التربية و التكوين 103 مليار دينار ، و المنشآت الأساسية الاقتصادية و الإدارية 8ر366 مليار دينار، و الفلاحة و الري 6ر151 مليار دينار ، و المنشآت الاجتماعية و الثقافية 4ر60 مليار دينار ،و البرامج البلدية للتنمية 35 مليار دينار، فضلا عم مشاريع دعم النشاط الاقتصادي بـ 9ر504 مليار دينار.

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و بخصوص الاستثمارات الشاملة الممولة من طرف البنوك خلال نفس السنة فقد قدرت بـ 1.835 مشروع استفادت من مبلغ يقارب 944 مليار دينار.

أما الاستثمارات الأجنبية و المختلطة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قدرت إجمالا بمبلغ 6ر271 مليار دينار لتمويل انجاز 116 عملية استثمارية ، فيما قدرت استثمارات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال 2017 - يضيف الوزير الأول - بنحو 22 مليار دينار خصصت لتمويل 4.406 مشروع .

و بخصوص الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة و التنمية الريفية أوضح السيد أويحيى أن الدولة خصصت 38 مليار دينار سنة 2017 لتمويلها في مجالات عديدة، و ذكر المشاريع الرامية للحفاظ عن الغابات و تنميتها (4ر2 مليار دينار) و دعم إجراءات الاستثمار على مستوى المستثمرات الفلاحية (9 مليار دينار)، فضلا عن مشاريع دعم ضبط الإنتاج الفلاحي ( 8ر18 مليار دينار) و مكافحة التصحر و تطوير النشاط الرعوي 264ر0 مليار دينار و التنمية الريفية و دعم صغار المستثمرين 9ر3 مليار دينار.

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أما في قطاع الطاقة فقد تم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية قدرها 158 مليار دينار.

كما استعرض الوزير الأول في ذات الوثيقة أهم الانجازات المسجلة في مجال المنشآت الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المسجلة خلال سنة 2017 ، مشيرا في نفس الوقت إلى رفع التجميد عن العديد من المشاريع في قطاعات عدة بعد لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي .

و حسب السيد أويحيى فان هذه الاستثمارات مسجلة في عدة قطاعات و أبرزها السكن و الطاقة و المياه و الأشغال العمومية و النقل .

ففقي قطاع السكن قال الوزير الأول أن الوزارة الوصية قامت بتسليم 287.281 وحدة سكنية من ضمنها 95.159 وحدة عمومية ايجارية و 49.908 وحدة ترقوية و 112.308 مسكنا ريفيا، فضلا عن الانطلاق في أشغال انجاز 160.257 سكنا ريفيا .

و ابرز الوزير الأول أيضا جهود الحكومة المبذولة في مجال ربط البيوت بالغاز الطبيعي و الكهرباء ـ حيث تم خلال سنة 2017 - يضيف السيد أويحيى - انجاز 348.186 عملية ربط بالغاز الطبيعي و 408.975 لتزيد البيوت بالطاقة الكهربائية.

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و في مجال تزويد المواطنين بالماء الشروب و انجاز عمليات التطهير، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم انجاز 5 محطات لتصفية المياه و 141 خزان و 175 بئر و 57 عملية للتزويد بالمياه الشروب و 189 عملية للربط بشبكات التطهير .

و قال الوزير الأول أن لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي في أكتوبر 2017 ساهم في رفع التجميد عن أزيد من 1.500 مشروع من مختلف القطاعات بمبلغ إجمالي يفوق 200 مليار دينار .

و من ضمن مشاريع المنشآت الاقتصادية لتي رفع عنها التجميد ذكر الوزير الأول قطاع الموارد المائية (94 مشروع) بمبلغ مالي قدره 5ر88 مليار دينار.

و تتمثل هذه المشاريع حسب السيد أويحيى في تحديد 25 محطة لتصفية المياه المستعملة إلى جانب عمليات مختلفة لحماية المدن من الفيضانات .

و في قطاع الطاقة - يتابع الوزير الأول - تم استلام خلال العام الماضي 8 محطات جديدة لتوليد الكهرباء.

أما في قطاع النقل و الأشغال العمومية فقد تم انجاز 52 كلم من الطرق الاجتنابية و 517 كلم من الطرق الوطنية و 65 كلم من شبكة الطرق البلدية و الولائية فضلا عن 3 محطات برية .

و في مجال النقل بالسكك الحديدية تم خلال سنة 2017 انجاز 123 كلم من الخطوط الجديدة و عصرنة و تأهيل 110 كلم، كما تم تمديد خطوط ميترو الجزائر على مسافة 3ر5 كلم و تسليم ترامواي سيدي بلعباس .

و بخصوص البرامج البلدية للتنمية أكد الوزير الأول أنه تم استثمار مبلغ يقدر ب 5ر65 مليار دينار لتمويل انجاز 9163 عملية و تتوزع أساسا على 1688 عملية لتزويد المواطنين بالماء الشروب و 1885 عملية للتطهير و 1807 لانجاز الطرق و المسالك و 330 عملية لترميم مؤسسات تربوية و 2432 لعمليات التهيئة الحضرية .

كما تم رفع التجميد - يؤكد الوزير الاول - عن العديد من المشاريع في مجلات التربية الوطنية و الصحة و التعليم العالي .