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الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين تبرز الجهد "العظيم" الذي بذلته الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 13:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 56 مرات
الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين تبرز الجهد &quot;العظيم&quot; الذي بذلته الجزائر

الجزائر- أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن تقديم حصيلة الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين "أمر ضروري" للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار و إبراز الجهد "العظيم" المبذول خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال السيد أويحيى في ندوة صحفية في رده على سؤال متعلق بأسباب تقديم هذه الحصيلة، أن تقديمها "أمر ضروري للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه "حري بهؤلاء القول ماذا تم انجازه بهذا المبلغ".

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وتابع السيد أويحيى في هذا المجال أن الحصيلة المقدمة تبرز "الجهد العظيم الذي بذلته الجزائر خلال 20 سنة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"،  داعيا في هذا السياق إلى ضرورة " زرع  رسالة الأمل" في نفوس الجزائريين.

وفي إطار ذي صلة جدد السيد أويحيى مساندته للرئيس بوتفليقة ، قائلا :"لو تسألنا كأشخاص في الحكومة و في مقدمتهم الوزير الأول ، لن نكون إلا سعداء إذا استمر رئيس الجمهورية" في مهامه على رأس الدولة.

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الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين تبرز الجهد "العظيم" الذي بذلته الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 13:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 56 مرة   شارك

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