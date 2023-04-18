استحداث 563 ألف منصب شغل في 2017

الجزائر- أعلن الوزير الاول احمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن سنة 2017 شهدت استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92.300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية.

وأضاف السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة الانجازات المحققة خلال السنة المنصرمة, أن "عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل شهدت استحداث 366.000 منصب شغل, كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب, في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الادماج والعمل المدعم 87.000 منصب".

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و في ذات السياق اشار الوزير الاول الى أن عدد المستفيدين من "برامج الادماج بلغ خلال السنة المنصرمة 409.000 مستفيد من بينهم 310.000 في اطار جهاز النشاط من اجل الادماج , 36 ألف مستفيد من برنامج الادماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات الى جانب 63.000 شخص استفاد من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)"