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91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات للتسليم في الأشهر المقبلة

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 159 مرات
91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات للتسليم في الأشهر المقبلة

الجزائر- قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 91 مليار دينار إضافي لقطاع السكن بهدف إتمام أشغال انجاز و تهيئة  375.000 وحدة سكنية  للتسليم في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة الأولى نشر على موقعها الالكتروني.

و حسب ذات المصدر فانه -و في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة - يقضي هذا الإجراء بتخصيص غلاف مالي إضافي مستعجل قدره  33 مليار دينار للسماح  بإنجاز برامج إضافية فضلا عن 58 مليار دينار  في شكل قروض للدفع حيث سيتم الإفراج عنها.

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و أضاف البيان ان  هذا التمويل الإضافي سيمكن  قطاع  السكن  من تسليم، ما مجموعه 375.000 وحدة سكنية  من ضمنها  190.000 وحدة تم الانتهاء من انجازها   و185.000 وحدة أخرى بلغت بنسبة انجاز  90% وهذا في الأشهر المقبلة.

وللتذكير، من المحتمل ان تقوم وزارة السكن و العمران و المدينة  خلال سنة 2019  باستكمال  جميع برامج السكن المسطرة  في إطار المخطط الخماسي الحالي (2015-2019) والمقدرة بأكثر  من 6ر1  مليون وحدة ي و هذا من خلال وضع حيز التنفيذ  إستراتيجية جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة.

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هذه الإستراتيجية من شأنها امتصاص العجز فيما يخص السكن  بمختلف صيغه، فضلا عن  تقليص نسبة شغل السكن

من  6ر4 شخص حاليا إلى 2ر4 شخص في أواخر 2019، مع تحسين البيئة المعيشية المواطن و تثبيت  سكان الأرياف.

و قد تم تسليم أكثر من 3.6 مليون سكن وأكثر من 1000 بنية تحتية عمومية  بين عامي 1999 و 2017 ، في حين تم  في إطار المخطط الخماسي الجاري  الانتهاء من انجاز  800.000 وحدة سكنية أي ما يمثل  50% من البرنامج المسطر.

يذكر أن قطاع السكن استفاد من ميزانية  قدرها أزيد من 158 مليار دينار في إطار قانون المالية 2018 منها 142 مليار دينار موجهة للتجهيز بالإضافة إلى 41ر78 مليار دينار بعنوان صندوق التخصيص الخاص.

كلـمات مفتـاحيــة :
91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات للتسليم في الأشهر المقبلة
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 159 مرة   شارك

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