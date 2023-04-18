91 مليار دينار لاستكمال أشغال تهيئة السكنات للتسليم في الأشهر المقبلة

الجزائر- قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 91 مليار دينار إضافي لقطاع السكن بهدف إتمام أشغال انجاز و تهيئة 375.000 وحدة سكنية للتسليم في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة الأولى نشر على موقعها الالكتروني.

و حسب ذات المصدر فانه -و في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة - يقضي هذا الإجراء بتخصيص غلاف مالي إضافي مستعجل قدره 33 مليار دينار للسماح بإنجاز برامج إضافية فضلا عن 58 مليار دينار في شكل قروض للدفع حيث سيتم الإفراج عنها.

اقرأ أيضا: سكن: تعليمات صارمة لتدارك التأخر المسجل في انجاز مشاريع "عدل"

و أضاف البيان ان هذا التمويل الإضافي سيمكن قطاع السكن من تسليم، ما مجموعه 375.000 وحدة سكنية من ضمنها 190.000 وحدة تم الانتهاء من انجازها و185.000 وحدة أخرى بلغت بنسبة انجاز 90% وهذا في الأشهر المقبلة.

وللتذكير، من المحتمل ان تقوم وزارة السكن و العمران و المدينة خلال سنة 2019 باستكمال جميع برامج السكن المسطرة في إطار المخطط الخماسي الحالي (2015-2019) والمقدرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة ي و هذا من خلال وضع حيز التنفيذ إستراتيجية جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة.

اقرأ أيضا: البحث جار لإيجاد الجيوب العقارية الملائمة لإنجاز حصة 4000 سكن ترقوي مدعم بالعاصمة

هذه الإستراتيجية من شأنها امتصاص العجز فيما يخص السكن بمختلف صيغه، فضلا عن تقليص نسبة شغل السكن

من 6ر4 شخص حاليا إلى 2ر4 شخص في أواخر 2019، مع تحسين البيئة المعيشية المواطن و تثبيت سكان الأرياف.

و قد تم تسليم أكثر من 3.6 مليون سكن وأكثر من 1000 بنية تحتية عمومية بين عامي 1999 و 2017 ، في حين تم في إطار المخطط الخماسي الجاري الانتهاء من انجاز 800.000 وحدة سكنية أي ما يمثل 50% من البرنامج المسطر.

يذكر أن قطاع السكن استفاد من ميزانية قدرها أزيد من 158 مليار دينار في إطار قانون المالية 2018 منها 142 مليار دينار موجهة للتجهيز بالإضافة إلى 41ر78 مليار دينار بعنوان صندوق التخصيص الخاص.