القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإعلان قريبا عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 263 مرات

وهران- أكد وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس بوهران أنه سيتم الإعلان قريبا على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا فور الانتهاء من عملية التحيين.

وأبرز السيد سعيد جلاب خلال ندوة صحفية على هامش زيارته لفعاليات صالون الإنتاج الوطني "منتوج بلادي" في طبعته الخامسة بقصر المعارض بالمدينة الجديدة بوهران "أن هناك فريق يعمل حاليا على تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا والتي سيعلن عنها قريبا".

و قال في ذات السياق أن "المتعاملين الاقتصاديين لهم الدعم الكامل من قبل وزارة التجارة لحماية المنتوج الوطني".

وفي رده على سؤال حول صندوق دعم الصادرات أبرز ذات المسئول " أنه لا يوجد مشكل في الموارد المالية وإنما المشكل في الفعالية وقد فتحنا هذا الملف لمراجعة كل الأدوات ليكون أكثر فعالية في مجال دعم المصدرين".

وبخصوص الخلل المسجل في توزيع الحليب ببعض مناطق الوطن أبرز السيد جلاب أن دائرته الوزارية طلبت معلومات حول هذا الملف وهناك تشاور مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للتكفل به"، مشيرا أن "دعم الدولة لسعر الحليب لا يزال ساري المفعول" .

و فيما يتعلق بأسعار السيارات قال ذات المسئول ان دائرته الوزارية تراقب أسعار السيارات لدى المنتجين والبائعين وبقاعات العروض.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإعلان قريبا عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 263 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 