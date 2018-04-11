زيادة دعم أسعار المازوت الموجه للاستخدام في القطاع الفلاحي

و يتم تقديم هذا الدعم للفلاحين الممارسين للزراعات المسقية و الحبوب و الأعلاف و البطاطا و النخيل المثمر.

و أضاف المرسوم الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي لديسمبر 1997 المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية الموجهة للاستخدام في القطاع الفلاحي أن سعر دعم المازوت بالنسبة للهكتار يرتفع إلى 335 دج في المناطق الساحلية و الداخلية و 395 دج للهضاب العليا و 455 دج بالنسبة للمناطق الجنوبية.

من جهة أخرى، أكد المرسوم التنفيذي الجديد أن هذا الدعم يضاف إلى إجراءات المتضمنة في صندوق الدعم الخاص المسمى " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " الذي تم إقراره ضمن أحكام قانون المالية لـ 2013.