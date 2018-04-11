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زيادة دعم أسعار المازوت الموجه للاستخدام في القطاع الفلاحي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 17:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرات

الجزائر- تم رفع دعم أسعار المازوت الموجه للاستخدام في القطاع الفلاحي بموجب مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 16.

و يتم تقديم هذا الدعم للفلاحين الممارسين للزراعات  المسقية  و الحبوب و الأعلاف  و البطاطا و النخيل المثمر.

و أضاف المرسوم الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي لديسمبر 1997 المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية  الموجهة للاستخدام في القطاع الفلاحي  أن سعر دعم المازوت بالنسبة للهكتار يرتفع إلى 335 دج في المناطق الساحلية و الداخلية  و 395 دج للهضاب العليا و 455 دج بالنسبة للمناطق الجنوبية.

من جهة أخرى، أكد المرسوم التنفيذي الجديد أن هذا الدعم يضاف إلى إجراءات المتضمنة في صندوق الدعم الخاص المسمى " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " الذي تم إقراره  ضمن أحكام قانون المالية لـ 2013.

زيادة دعم أسعار المازوت الموجه للاستخدام في القطاع الفلاحي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 17:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرة   شارك

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