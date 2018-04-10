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تبغ: توسيع الشراكة بين المجمع العمومي "مادار" و مؤسسة جزائرية إماراتية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 17:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
تبغ: توسيع الشراكة بين المجمع العمومي &quot;مادار&quot; و مؤسسة جزائرية إماراتية

الجزائر- وافق مجلس مساهمات الدولة  على توسيع الشراكة الصناعية بين المجمع العمومي "مادار"  (الشركة الوطنية  للتبغ و الكبريت سابقا) و الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية " أونيتد توباكو كومباني" حسب ما أفاد به  اليوم الثلاثاء بيان للوزارة الأولى على موقعها الالكتروني  .

و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق "بتأجير" -و ليس بالتنازل كما تداولته بعض المصادر- للمعدات و رخص الشركة  الوطنية للتبغ والكبريت سابقا  للشركة الجزائرية الامارتية المختلطة " أونيتد توباكو كومباني" و ذلك  مقابل دفع 5ر3 مليار دينار سنويا و عصرنة  تجهيزات و مناهج عمل المؤسسة العمومية.

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و تعتبر المؤسسة الجزائرية الإماراتية " أونيتد توباكو كومباني" مؤسسة مختلطة  51 بالمئة من اسهمها تعود للطرف الجزائري و 49 بالمئة منها  للجانب الإماراتي .

للتذكير تمت إعادة هيكلة المؤسسة  الوطنية للتبغ و الكبريت سابقا في 2017 و تنظيمها في شكل مجمع  و اتخذت اسم "مدار القابضة" و التي تحوز أيضا على مساهمات  في مؤسسة السجائر الجزائرية الإماراتية "ستايم" و الشركة المختلطة الجزائرية التركية للنسيج "تيال" و شركة  الاستثمارات الفندقية.

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من جهة أخرى، أضاف ذات المصدر أن المجلس الوطني للاستثمار وافق أيضا على مشروع  شراكة في المجال الفلاحي  بولاية الوادي ، حيث تجمع هذه الشراكة متعامل  جزائري و أخر  تونسي و ذلك وفقا  قاعدة 51/49% المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر.

و أوضح بيان الوزارة الأولى  ان قيمة هذا الاستثمار الذي سوف ينجز في بلدية جامعة (ولاية الوادي)  يقدر بـ  9  مليار دينار و سيعتمد طرق و  أساليب عصرية  في إنتاج البقول.

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تبغ: توسيع الشراكة بين المجمع العمومي "مادار" و مؤسسة جزائرية إماراتية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 17:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

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