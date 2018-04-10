تبغ: توسيع الشراكة بين المجمع العمومي "مادار" و مؤسسة جزائرية إماراتية

الجزائر- وافق مجلس مساهمات الدولة على توسيع الشراكة الصناعية بين المجمع العمومي "مادار" (الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت سابقا) و الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية " أونيتد توباكو كومباني" حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة الأولى على موقعها الالكتروني .

و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق "بتأجير" -و ليس بالتنازل كما تداولته بعض المصادر- للمعدات و رخص الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا للشركة الجزائرية الامارتية المختلطة " أونيتد توباكو كومباني" و ذلك مقابل دفع 5ر3 مليار دينار سنويا و عصرنة تجهيزات و مناهج عمل المؤسسة العمومية.

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و تعتبر المؤسسة الجزائرية الإماراتية " أونيتد توباكو كومباني" مؤسسة مختلطة 51 بالمئة من اسهمها تعود للطرف الجزائري و 49 بالمئة منها للجانب الإماراتي .

للتذكير تمت إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للتبغ و الكبريت سابقا في 2017 و تنظيمها في شكل مجمع و اتخذت اسم "مدار القابضة" و التي تحوز أيضا على مساهمات في مؤسسة السجائر الجزائرية الإماراتية "ستايم" و الشركة المختلطة الجزائرية التركية للنسيج "تيال" و شركة الاستثمارات الفندقية.

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من جهة أخرى، أضاف ذات المصدر أن المجلس الوطني للاستثمار وافق أيضا على مشروع شراكة في المجال الفلاحي بولاية الوادي ، حيث تجمع هذه الشراكة متعامل جزائري و أخر تونسي و ذلك وفقا قاعدة 51/49% المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر.

و أوضح بيان الوزارة الأولى ان قيمة هذا الاستثمار الذي سوف ينجز في بلدية جامعة (ولاية الوادي) يقدر بـ 9 مليار دينار و سيعتمد طرق و أساليب عصرية في إنتاج البقول.