تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الرابع من2017

الجزائر- شهد النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الرابع من سنة 2017 خصوصا لدى تجار الجملة لبعض المنتجات، حسب ما أفادت به نتائج استطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول وضعية و أفاق قطاع التجارة.

و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيق واستطلاع للرأي أجراه لدى التجار، انه بالنسبة لتجار الجملة، فقد عرف النشاط التجاري انخفاضا في الثلاثي الأخير من سنة 2017، خاصة الذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية- الزراعية و العطارة والعقاقير، والأجهزة الكهرو منزلية والعطور.

و لكن حسب أراء تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع و الذين ينشطون في تجارة المنتجات الطاقوية (الوقود ومواد التشحيم والزيوت) والآلات والمعدات، فان النشاط التجاري قد عرف "استقرارا".

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من جهة أخرى، ف فإن ما يقارب 75 بالمائة من تجار الجملة يشتكون، حسب الديوان، من "بطء" اجراءات اقتناء السلع، في حين أن أكثر من 33 بالمائة يشتكون من طول أجال التموين ، كما اشتكى هؤلاء المتعاملين من بعد مراكز التموين.

على صعيد أخر، فان ما يقارب 42 بالمائة من تجار الجملة و 25 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع، اقروا بتسجيل انقطاعات في مخزون المنتجات، خاصة اللذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية- الزراعية والعطارة والعقاقير و العطور كذا المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.

أما فيما يتعلق بأسعار شراء المنتجات، فقد اعتبرت "مرتفعة جدا" خلال الثلاثي الأخير، وفقا ل 41 بالمائة من تجار الجملة الذين استطلعت آراءهم و ما يقارب 25 بالمائة من تجار التجزئة، خاصة الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية- الزراعية والوقود وزيوت التشحيم وتجار المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، في حين يعتبرها باقي التجار أكثر "استقرارا".

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من ناحية أخرىي قال معظم تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع أنهم "راضون" عن جودة وتعبئة المنتج.

تسجيل تراجع الطلب خلال الثلاثي الأخير من 2017

و حسب آراء تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع ي فان الطلب على المنتجات استمر في الانخفاض في الثلاثي الأخير من سنة 2017.

وكان هذا الانخفاض في النشاط أكثر بروزا لدى تجار المواد الغذائية- الزراعية و العطارة والعقاقير والآلات و عتاد التجهيز.

وفيما يخص وضعية الخزينة فتم التأكيد بأنها "جيدة" من طرف أكثر من 18 بالمائة من تجار الجملة و أزيد من 50 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع خاصة منهم تجار الآلات و عتاد التجهيز.

وحسب ذات الدراسة، فان67 بالمائة من تجار الجملة و ما يقارب 61 بالمائة من تجار التجزئة لجأوا إلى طلب قروض بنكية ،في حين أن 74 بالمائة من تجار الجملة و أكثر من 93 بالمائة من تجار التجزئة لم يواجهوا صعوبات في تحصيل القروض.