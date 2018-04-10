مركب الحجار : شراكة مع مجمع إماراتي و إعادة جدولة الديون

الجزائر- صادق مجلس مساهمات الدولة مؤخرا على عدة قرارات ترمي إلى إعادة بعث مركب الحجار لصناعة الحديد و الصلب، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للوزارة الأولى.

و أوضح البيان أن المجلس قد أعطى الضوء الأخضر لإعادة جدولة ديون المركب على المدى الطويل و التي تقدر ب 122 مليار دينار إلى جانب الموافقة على إعادة تنظيمه.

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كما سيتفيد المركب -حسب ذات المصدر- من غلاف مالي إضافي لعصرنته يقدر ب 23 مليار دينار و سيزود بإمكانيات ذاتية لتوليد الكهرباء و المياه المعاد معالجتها.

كما أعطى المجلس موافقته لعقد شراكة صناعية في اطار قاعدة 51/49 % بين مركب الحجار و المجمع الإماراتي "إمارات دزاير"، حيث سيتم استثمار 160 مليار دينار من اجل انجاز منتوجات حديدية جديدة.

و بناء على تصريحات وزير الصناعة، يوسف يوسفي مؤخرا، سيوجه هذا الاستثمار بصفة خاصة إلى تنفيذ المرحلة الثانية لعملية إعادة تأهيل مركب الحجار بغية إنتاج أنواع جديدة من المواد مثل المعادن الخاصة و الأنابيب بدون تلحيم.

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للتذكير فإن المجمع الجزائري "اميتال" كان قد استعاد خلال شهر أوت من سنة 2016 حصاصه الاجتماعية من المجمع الدولي "ارسيلور ميتال" و الذي كان يحوز على 49 % من حصص مركب الحجار.

و يرجع فسخ العقد مع مجمع "ارسيلور ميتال" إلى تراجع الإنتاج السنوي للمركب إلى 300 ألف طن و بعد استرجاع الدولة للمركب عن طريق المجمع الوطني "اميتال" تم إطلاق مخطط لإعادة تأهيل و عصرنة و الذي سمح برفع مستويات الإنتاج إلى 2ر1 مليون طن سنويا من الحديد المسال.

و يتربع مركب الحجار على مساحة 840 هكتار و يشغل قرابة 5000 عامل.