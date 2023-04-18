زمالي يستعرض التجربة الجزائرية في مجال التشغيل في أشغال الدورة ال45  لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة 

الجزائر - استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الاثنين خلال اشغال الدورة ال 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة (مصر) التجربة الجزائرية في مجال التشغيل وكيفية محاربة البطالة لاسيما في أوساط الشباب وطرق تنظيم سوق العمل، كما أكده بيان من الوزارة .

وأوضح ذات البيان أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطرق في كلمة له خلال اليوم الثاني لأشغال هذه الدورة التي خصصت لمناقشة مذكرة المدير العام لمنظمة العمل العربية حول الدورة ال 107 لمؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد في جوان 2018 --الى "التجربة الجزائرية في مجال التشغيل وكيفية محاربة البطالة لاسيما في أوساط الشباب وطرق تنظيم سوق العمل وترقية الحوار الاجتماعي وبرامج التنمية المستدامة ".

من جهة أخرى دعا الوزير الى ضرورة "مراجعة مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير لمنظمة العمل الدولية والى اتخاذ موقف عربي موحد في هذا الشأن لتحقيق المزيد من الشفافية في معايير اختيار الدول المخالفة لالتزاماتها في تطبيق معايير العمل الدولية" .

كما أكد السيد زمالي على ضرورة "اتخاذ موقف عربي موحد في هذا الشأن لتحقيق المزيد من الشفافية في تحديد معايير اختيار حالات الدول المخالفة لالتزاماتها في تطبيق معايير العمل الدولية والمساواة في التصويت عند اتخاذ القرارات والالتزام بالتشاور الثلاثي تطبيقا للمبادئ التي تسير منظمة العمل الدولية ".

وشدد بالمناسبة على وجوب "تفعيل القرار ال 8 الصادر عن الدورة ال44 لمؤتمر العمل العربي والقاضي بتوسيع اللغة العربية في كافة الوثائق الخاصة بأعمال مؤتمر العمل الدولي واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ".داعيا في هذا الشأن الى "مساندة العمال الفلسطينيين ودعم نضالهم للحصول على حقوقهم سواء في إطار منظمة العمل العربية او على مستوى مكتب العمل الدولي ".

ولقيت مبادرة الجزائر في هذا اللقاء --يضيف ذات البيان- اجماع من أطراف الثلاثية (الحكومات ،المنظمات النقابية ،أرباب العمل )حيث سيتم تخاذ هذا الموقف من قبل المجموعات العربية خلال الدورة القادمة لمنظمة العمل الدولي في ستعقد في جوان بجنيف "سويسرا ".

و كان الوزير قد أجرى على هامش أشغال هذه الدورة التي انطلقت أمس الاحد وتدوم الى غاية 15 أبريل لقاءات ثنائية مع كل من الامين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير العم لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ورئيس الدورة السيد المهدي ورضمي الامين وزير العمل والتأهيل الليبي ومع رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية محمد شياع السوداني وزير العمل والشون الاجتماعية العراقي .

كما أجرى السيد زمالي الذي يشارك على رأس وفد ثلاثي ( حكومة ،أرباب عمل ،ممثلو النقابة) في أشغال الدورة ال 45 لمؤتمر العمل العربي لقاءات أخرى مع نظرائه من مصر وفلسطين والعربية السعودية والسودان تم خلالها التطرق الى المسائل ذات الاهتمام المشترك والخاصة بمجالات العمل والتشغل.