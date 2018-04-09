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الرئيس بوتفليقة يدشن توسعتين جديدتين لميترو الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 15:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
الرئيس بوتفليقة يدشن توسعتين جديدتين لميترو الجزائر

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  اليوم الاثنين على تدشين توسعتين لميترو الجزائر تربطان البريد المركزي بساحة الشهداء وحي البدر بعين النعجة وهذا خلال زيارة أداها بالعاصمة.

وانطلقت أشغال ميترو الجزائر خلال سنوات الثمانينيات و نظرا لنقص الموارد  المالية تم تعليقها لعدة سنوات قبل بعثها من جديد في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 2000-2005 و المخطط التكميلي لدعم النمو 2005-2009 اللذين بادر بهما الرئيس بوتفليقة.

وبعد هاتين التوسعتين الجديدتين يمتد ميترو الجزائر حاليا على طول 18 كم ويضم 16 محطة انطلاقا من ساحة الشهداء إلى غاية الحراش. 

كما أن هناك توسيعات أخرى قيد الانجاز أو ستنطلق قريبا من شأنها أن تسمح في  2020 ببلوغ طول شبكة الميترو 40 كم, ستربط لا سيما الدار البيضاء (الضاحية الشرقية الجزائر العاصمة) بدرارية (أعالي الجزائر العاصمة).

وتقدر تكلفة إنجاز هذا المشروع  ب90 مليار دينار دون احتساب أشغال التوسعة التي بوشر جزء هام منها والتي قد ترفع التكلفة النهائية للمشروع إلى 139 مليار دينار.

وسيسمح دخول حيز الخدمة لخطي البريد المركزي-ساحة الشهداء (7ر1 كم) وحي البدر-عين النعجة (6ر3 كم) بفتح خمس محطات جديدة وهي علي بومنجل وساحة الشهداء بالنسبة للخط الاول ومحطة الورشات وعين النعجة I  و عين النعجة II  على الخط الثاني.

وستضاف هذه الخطوط الى الخطوط الثلاثة الموجودة حاليا و هي البريد المركزي-المعدومين والمعدومين-حي البدر و حي البدر-الحراش.

إقرأ أيضا: عدد المسافرين عبر ميترو الجزائر سيرتفع الى 300 الف مسافر يوميا بعد استلام التوسيعات قيد الانجاز

وتشكل محطة الميترو ساحة الشهداء  أيضا في نظر المختصين محطة مهمة في تنفيذ علم الآثار الوقائي الذي جمع بين موروث الآثار و الاقليم في إطار الجهود الرامية إلى جعل العاصمة مدينة عصرية.

وتعد هذه الساحة تاريخية بالنظر الى تموقعها بمحاذاة المدينة القديمة ايكوزيوم حيث تزخر بمخزون أثري معتبر.

وكانت هذه المدينة التي تتربع على 8000 متر مربع قبل الغزو الاستعماري مركزا للحياة السياسية و التجارية و من ثمة الاكتشافات الأثرية التي تحقق تدريجيا.

ويتعلق الأمر بالاكتشافات الاثرية الموزعة على مساحة تقدر ب1500 متر مربع و أربع طبقات تمثل مختلف الحقب التاريخية لمدينة الجزائر.

وبإمكان الزائر اليوم أن يرى بساحة الشهداء جزءا من هذه الحفريات. ويتعلق الأمر بمدينة عثمانية مساحتها 750 متر مربع في حين تبقى اثار أخرى مطمورة في انتظار تهيئة لائقة. 

 

                          --نحو زيادة القدرات الى 300000 مسافر يوميا---

 

وحسب التصريحات الأخيرة لوزير الاشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان فإن عدد المسافرين بواسطة ميترو الجزائر من شأنه أن يرتفع الى 300000  مسافر يوميا مع التوسيعات الجديدة.

وبأمر من رئيس الدولة، تم رصد التمويلات الضرورية لإنجاز توسيعات خطوط ميترو الجزائر التي ستصل الى مطار هواري بومدين الدولي وبراقي و باب الوادي.

إقرأ أيضا: شبكة خطوط ميترو الجزائر ستتوسع إلى 54 كم بغضون سنة 2030

وستسهل توسعة خطوط الميترو تنقل المواطنين أكثر وسيخفف من الازدحام المروري على مستوى العديد من بلديات العاصمة لاسيما البلديات ذات الكثافة  السكانية.

وبعد استكمال أشغال انجاز خط الحراش-مطار الجزائر وعين النعجة-براقي وساحة الشهداء-باب الواد-شوفالي التي يشرف عليها المجمع العمومي كوسيدار، من المقرر ان تمتد شبكة خطوط ميترو الجزائر على طول 54 كلم و تشمل 55 محطة في آفاق سنة 2030 .

 

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الرئيس بوتفليقة يدشن توسعتين جديدتين لميترو الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 15:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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