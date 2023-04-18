نفط : سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 82 ر64 دولارا للبرميل

الجزائر- بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 82ر64 دولار للبرميل يوم الجمعة الفارط مقارنة باليوم الذي قبله، حيث وصل إلى 18ر65 دولارا، حسب ما نشرته اليوم الاثنين المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني و أورينت الاكوادوري .

و فد سجلت أسعار النفط انخفاضا نهاية الأسبوع الفارط، حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.22 دولار، أو 1.79 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.11 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.48 دولار، أو 2.33 بالمئة، لتغلق عند 62.06 دولار للبرميل.

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و بالمقابل ، تماسكت أسواق النفط اليوم الاثنين ،حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.42 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتاي أو ما يعادل 0.5 بالمئة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.31 دولار للبرميل بارتفاع 25 سنتاي أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن التسوية السابقة.

و حسب بعض المحللين فان التزام قوي بتخفيض الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يساعد في دعم سوق النفط.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الامتثال سجل "مستوى قياسي" جديد حيث بلغ 138 بالمئة خلال شهر فبراير 2018 فيما وصل في يناير الفارط 133 إلى بالمئة.

يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 .

و قرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول بلوغ متوسط الطلب على نفطها 42ر33 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري بارتفاع قدره 360 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.