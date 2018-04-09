مياه: تقييم وضعية تطبيق برنامج التطوير تحسبا لموسم الاصطياف

الجزائر- ترأس وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأحد بالجزائر العاصمة اجتماعا خصص لتقييم وضعية تجسيد برنامج التطوير و ذلك تحسبا لموسم الاصطياف 2018 حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع قد درس وضعية تطبيق برنامج الاستثمار الذي انطلق على مستوى 15 ولاية من الوطن و يتعلق الامر بكل من ام البواقي و باتنة و البليدة و تبسة و الجلفة و سطيف و سكيكدة و عنابة و المدية و مسيلة و معسكر و برج بوعريريج و الطارف و سوق اهراس و غليزان.

كما اضاف البيان ان "برنامج الاستثمار يشير إلى نسبة تقدم مشجعة على مستوى الولايات ال15 السالف ذكرها مما سمح بتأكيد الانطلاق الوشيك للعمليات المدرجة في إطار البرنامج الاستعجالي".

و اكد السيد نسيب خلال مداخلته في هذا اللقاء على ضرورة احترام الآجال المحددة من اجل تشجيع جميع المشاريع الجارية.

كما دعا إلى ضرورة تحلي المسيرين في شتى المستويات بروح المسؤولية من اجل تبني طرق تسيير تكون في مستوى تطلعات المواطنين مشيرا إلى حتمية تعزيز الاتصال مع مستعملي الخدمة العمومية للمياه.

و اضاف ذات المصدر ان اجتماعا ممثلا ينتظر عقده يوم الثلاثاء ال10 ابريل الجاري بغية دراسة وضعية تنفيذ برنامج التطوير المدرج على مستوى وزارات اخرى.

للتذكير انه من اجل السماح للمواطنين بإمضاء موسم اصطياف في احسن الظروف من حيث التزود بالمياه الصالحة للشرب بادر قطاع الموارد المائية إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات مع جميع المتدخلين في الخدمة العمومية للماء مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية متبوعة بمجلس وزاري مشترك جرى بتاريخ 25 ارس 2018.

في هذا الصدد بادر قطاع الموارد المائية -حسب ذات المصدر- بوضع خريطة طريق طموحة "و استفادت من الدعم اللازم من الحكومة التي وافقت زيادة على البرنامج الاستثماري العادي على برنامج استعجالي لفائدة قطاع الموارد المائية بقيمة 31 مليار دج و دعم مالي بقيمة 6 مليار دج تم تخصيصه للجزائرية للمياه.

و خلص ذات المصدر في الاخير إلى التأكيد بان الامر "يتعلق بالأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للخدمة العمومية للمياه".