المنتدى الـدولي الـ 16 للطاقة من 10 الى 12 أبريل في نيودلهي  

الجزائر - تنظم فعاليات المنتدى الدولي السادس عشر للطاقة ما بين 10 و 12 أبريل الجاري في العاصمة الهندية نيو دلهي بمشاركة وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة .

وسيكون السيد قيطوني خلال هذا المنتدى مرفقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور الى جانب عدد من الاطارت في الوزارة و شركة سوناطراك يضيف ذات المصدر.

وخلال هذا المنتدى الدولي الذي يكتسي أهمية بالغة - يضيف المصدر- سيلتقي السيد قيطوني بعدد من نظرائه الوزراء من عدة دول و كذا اجتماعات مع مسؤولي شركات طاقوية دولية كبرى .

كما سيشارك الوزير في اجتماع مخصص لبحث رهانات التنمية المستدامة و الولوج إلى خدمات الطاقة .

للتذكير سبق للجزائر ان احتضنت في سبتمبر 2016 اشغال الدورة الـ 15 لمنتدى الطاقة و الذي رفع شعار " الانتقال الطاقوي العالمي : دور مدعم لحوار طاقوي ".