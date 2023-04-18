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المنتدى الـدولي الـ 16 للطاقة من 10 الى 12 أبريل في نيودلهي  

  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات

الجزائر - تنظم فعاليات المنتدى الدولي السادس عشر للطاقة  ما بين 10 و 12 أبريل الجاري في العاصمة الهندية نيو دلهي بمشاركة وزير الطاقة  السيد مصطفى قيطوني حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة .

وسيكون السيد قيطوني خلال هذا المنتدى مرفقا بالرئيس المدير العام لمجمع  سوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور الى جانب عدد من الاطارت في الوزارة و  شركة سوناطراك يضيف ذات المصدر.

وخلال هذا المنتدى الدولي الذي يكتسي أهمية بالغة - يضيف المصدر- سيلتقي  السيد قيطوني بعدد من نظرائه الوزراء من عدة دول و كذا اجتماعات مع مسؤولي  شركات طاقوية دولية كبرى .

كما سيشارك الوزير في اجتماع مخصص لبحث رهانات التنمية المستدامة و الولوج إلى خدمات الطاقة .

للتذكير سبق للجزائر ان احتضنت في سبتمبر 2016 اشغال الدورة الـ 15 لمنتدى الطاقة و الذي رفع شعار " الانتقال الطاقوي العالمي : دور مدعم لحوار طاقوي ". 

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المنتدى الـدولي الـ 16 للطاقة من 10 الى 12 أبريل في نيودلهي  
  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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