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شراكة جزائرية-إماراتية لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج الحديد الصلب بعنابة 

  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 103 مرات
شراكة جزائرية-إماراتية لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج الحديد الصلب بعنابة 

عنابة - سيتم إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج  الحديد والصلب بعنابة وذلك بعد أن حظي مشروع هذه الشراكة بالمصادقة من طرف  مجلس مساهمات الدولة في شهر مارس 2018، حسب ما أفاد به اليوم الأحد مدير  الاتصال بمجمع سيدار بعنابة هشام بامون.

وتمثل هذه الشراكة مشروع استثماري تفوق قيمته ال 1،6 مليار أورو يوجه  لاستحداث شركة مختلطة جزائرية-إماراتية تخضع للقانون الجزائري وتحمل اسم "إيميرايت دزاير ستيل" وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة، كما أوضح نفس المصدر.

ويمثل أطراف هذه الشراكة كل من مجمع سيدار ب 31 بالمائة و سيدار الحجار 20  بالمائة و الشريك الإماراتي "مجمع دزاير إيميرايت" بنسبة 49 بالمائة من أسهم  الشركة التي تمثل استثمارا استراتيجيا وطموحا بالنسبة لعاصمة الفولاذ عنابة  ومستقبل صناعة الحديد والصلب بالجزائر.

وتمثل حصة مركب سيدار الحجار المقدرة بنسبة 20 بالمائة ضمن هذا المشروع الذي سيوطن بداخل مصنع الحجار على مساحة 120 هكتار مجموعة من التجهيزات والهياكل  التابعة للمركب.

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ويتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1،3  مليون طن سنويا في مرحلة أولى، حسب ما تمت الإشارة إليه .

وإلى جانب ترقية صناعة الحديد والصلب سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم  ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة ومن خلال ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة.

يذكر أن مركب سيدار الحجار الذي سيحتضن الشركة الجزائرية-الإماراتية المختلطة "إيميرايت دزاير ستيل" على مستوى موقعه يتربع على 840 هكتار و يشغل حاليا أكثر من 5 آلاف عامل وينتج شهريا حوالي 260 ألف طن من منتجات الحديد والصلب القابلة للتسويق.

كلـمات مفتـاحيــة :
شراكة جزائرية-إماراتية لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج الحديد الصلب بعنابة 
  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 103 مرة   شارك

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