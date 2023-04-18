عرض نص قانون تسوية الميزانية 2015 أمام مجلس الأمة

الجزائر-عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.

وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 بلغت 8ر4.563 مليار دج أي أقل ب389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية ب7ر4.952 مليار دج (-85ر7 بالمائة).

وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة)، و 2ر552 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات (4ر24 بالمائة) و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمئة).

من جهتها، بلغت نفقات الميزانية المنجزة 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات التسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات التجهيز بينما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.

ووفقا لنص القانوني بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا ب25ر6.372 مليار دج.

و ارتفع جاري الدين العمومي إلى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015).

من جهة أخرى، تضمن نص قانون تسوية الميزانية مؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية حيث بلغ معدل النمو المحقق 8ر3 بالمائة سنة 2015 أي نفس المعدل المسجل سنة 2014، وجاء ذلك مطابقا للتوقعات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9ر16.591 مليار دج سنة 2015 أي أقل من القيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2015 (5ر18.255 مليار دج) بالنظر لانخفاض أسعار المحروقات.

وبخصوص معدل التضخم فقد بلغ 8ر4 بالمائة سنة 2015 مقابل 3 بالمائة و 4 بالمائة على التوالي في قانوني المالية الأصلي والتكميلي ل2015.

لجنة الشؤون المالية لمجلس الأمة توصي بمواصلة الإصلاح المالي و الجبائي

الجزائر- أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015ي بضرورة مواصلة الاصلاحات المالية والجبائية من أجل دعم النمو الاقتصادي.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي قام بتقديمه العضو عبد الحق كازيتانيي في جلسة علنية بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2015 ي إلى ضرورة معالجة وضع حسابات التخصيص الخاص نظرا لأهمية الارصدة المتراكمة التي تتضمنها و إلى عصرنة مراقبة نظام المراقبة وتقييم تنفيذ البرامج المسجلة مع وجوب العمل على تطهيرها في ظل الاستهلاك الضعيف للتخصيصات.

كما اوصت بمتابعة تسديدات القروض الممنوحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو للبلديات مع التأكيد على احترام القواعد المتعلقة بالشفافية والحرص على التحكم في النفقات غير المتوقعة بشكل أفضل.

و شددت اللجنة على أهمية العمل على التحكم في تقديرات الميزانية وضمان تنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة المكلفة بإيرادات الدولة وعلى وضع نظام متطور للمراقبة والتقييم ومحاربة التبذير في مختلف القطاعات لاسيما في المؤسسات العمومية التي تعرف سلبيات ونتائج ضعيفة.

ويتعين أيضا -حسب تقرير اللجنة- تحسين تحصيل الضرائب وتكريس السياسة الجبائية لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكثيف مراقبة الواردات والتدقيق في المبالغ المحولة للخارج وخفض الواردات من المشتقات البترولية مع إعادة التفكير في طريقة عمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير التوظيف والكفاءة والمراقبة.

كما أوصت اللجنة بتشجيع الجهود الرامية للتحكم في الاستهلاك الطاقوي و ببناء انظمة صناعية تمكن من رفع نسبة الاندماج الوطني في المجال الصناعي وبإحداث مشاريع منتجة للقيمة المضافة.