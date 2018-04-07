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المراقبة التقنية للمركبات: تعزيز قدرات المعاينة وتمديد ساعات العمل  

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 16:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرات
المراقبة التقنية للمركبات: تعزيز قدرات المعاينة وتمديد ساعات العمل  

الجزائر - أشارت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات "اينكتا" في بيان لها اليوم السبت، ان وكالات المراقبة التقنية للسيارات ستقوم بتعزيز فرق المعاينة وتمديد ساعات العمل. 

وأوضح  ذات المصدر، ان وكالات المراقبة التقنية المعتمدة من طرف وزارة  الاشغال العمومية و النقل سيشرعون فورا  بتعزيز فرق المعاينة و تمديد ساعات عمل موظفيها وذلك بهدف استيعاب الطلب الظرفي و التسوية النهائية لوضعية المراقبة التقنية للمركبات. 

وتهدف هذه التدابير الى تسهيل المهمة للسائقين للقيام بهذا الاجراء القانوني في ظروف جيدة. 

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للتذكير فان سائقي المركبات يجدون انفسهم امام طوابير الانتظار امام وكالات المراقبة التقنية  بحيث ان بعضهم يعودون  ادراجهم بعد ساعات انتظار وهذا بسبب اقرار نظام حصص للسيارات المعنية بالمراقبة. 

ويشار الى ان مدة معاينة كل سيارة  حددت بحد ادنى قدره  20 دقيقة.

اما بخصوص المخالفين للمراقبة التقنية الاجبارية للمركبات  فيتعرضون ليس فقط  لدفع غرامة  تتراوح ما بين  20.000 الى 50.000 دج  بل  ايضا الى حكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين الشهرين الى ستة اشهر.

كلـمات مفتـاحيــة :
المراقبة التقنية للمركبات: تعزيز قدرات المعاينة وتمديد ساعات العمل  
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 16:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرة   شارك

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