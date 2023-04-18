طمار يشرف على توزيع  2.012 وحدة لفائدة مكتتبي عدل 1 بالعاصمة

الجزائر - تم اليوم السبت بالجزائر توزيع 2.012 وحدة سكنية بالعاصمة لفائدة مكتتبي سكن البيع بالايجار لبرنامج عدل 1 (2001-2002) عبر ثلاث مواقع.

وخلال الحفل الذي نظم بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة، تم تسليم مفاتيح 1.143 وحدة بموقع الرغاية و524 وحدة بموقع جنان سفاري و345 وحدة بموقع أولاد فايت لمستحقيها.

وحضر حفل التسليم الى جانب وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، كل من وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، والولاة المنتدبون لكل من الدائرة الادارية للشراقة والدائرة الادارية للرويبة والدائرة الادارية لبئر مراد رايس.

وجدد السيد طمار تأكيداته على حرص الوزارة في خرجاتها الميدانية، كل أسبوع، على تسريع وتيرة الانجاز واطلاق كل البرامج.

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وحسب الوزير، فقد عرفت بعض برامج صيغة "عدل" تأخر في الانطلاقة، حيث تم تسجيل الى غاية اغسطس 2017 اطلاق 87.000 وحدة سكنية كانت متأخرة.

وتم وفق المسؤول الاول عن القطاع فسخ عدة صفقات تخص المشاريع التي عرفت تأخرا في الانطلاق واستخلافها بصفقات مع مقاولات أخرى.

وتابع الوزير:" تعليمات رئيس الجمهورية واضحة، كل من لديه أمر بالدفع سيحصل على سكن عدل".

وتحرص الحكومة، حسب طمار، على ارفاق هذه المواقع بالمرافق العمومية الضرورية، حيث بلغ عدد هذه التجهيزات على مستوى مواقع "عدل" 156 تجهيز بولاية العاصمة.

وثمن الوزير بالمناسبة مجهودات الولاة والسلطات المحلية، مؤكدا أن القطاع سيواصل عملية التوزيع التدريجي للسكنات كلما سمحت الفرصة.

وفي هذا الاطار، يرتقب أن يتم خلال الثلاثة اشهر المقبلة توزيع تدريجيا 27.000 وحدة سكنية ستكون جاهزة عبر 19 ولاية.

واوضح الوزير ان هذه الحصة تخضع حاليا لاشغال التهيئة الخارجية بعد استلام اعتمادات الدفع من طرف الحكومة، منها 4.500 وحدة تخص العاصمة.

وتقدر الحصة الاجمالية الجاهزة على مستوى التراب الوطني بأكثر من 52.000 وحدة سكنية تخضع لاشغال التهيئة وينتظر ان تبرمج للتوزيع تدريجيا.

وستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" قبل نهاية ابريل الجاري في تسليم 50.000 شهادة ما قبل التخصيص على دفعات لفائدة مكتتبي عدل 2013 منها 10.000 شهادة تخص العاصمة.

وسيستفيد من هذه العملية المكتتبون المسجلون عبر 26 ولاية، بشكل تدريجي .

وحسب طمار، فان 30 في المائة من مكتتبي برنامج عدل 2 (2013) من شريحة الشباب، مؤكدا سعي القطاع لمساعدة هذه الشريحة في الحصول على السكن.

يذكر أن القطاع سجل في 2018 برنامجا قوامه 120 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل"، و80 الف وحدة ضمن برنامج السكن الريفي و70 الف وحدة بصيغة الترقوي المدعم.