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زمالي يشارك بالقاهرة في أشغال الدورة ال45 لمؤتمر العمل العربي  

  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرات
زمالي يشارك بالقاهرة في أشغال الدورة ال45 لمؤتمر العمل العربي  

الجزائر - يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على رأس وفد يتشكل من الحكومة و ممثلي العمال وأرباب العمل في أشغال الدورة ال 45 لمؤتمر العمل العربيي التي ستجري بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 15 أبريل 2018 ، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات  الوزارة. 

وستتناول الدورة -حسب ذات المصدر- عدداً من الموضوعات المهمة من بينها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي السيد فايز المطيريي حول "ديناميكية أسواق  العمل العربية والتحولات ومسارات التقدم"، إضافة إلى بندين مدرجين ضمن جدول الأعمال يتعلقان ب "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص" و"الإنتاجية  ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو".

وأوضح البيان بأن الوزير سيلقى كلمة خلال الجلسة العامةي تتناول السياسة الجزائرية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وتعزيز آليات تسيير وتنظيم  سوق العملي إضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والمواطنين بصفة عامة وإرساء وتكريس الحوار الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء أطراف الثلاثية.

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وستستعرض الدورة أيضا تقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017ي وعدة تقارير أخرى تتعلق على الخصوص بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي التي  سيعرضها خلال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي في جوان القادم بجنيف ونتائج أعمال الدورة ال37 للجنة الحريات النقابيةي والتقدم في إنجاز العقد العربي  للتشغيلي وحول شؤون عمل المرأة العربيةي فضلا عن مشروع ميزانية المنظمة و خطة عمل مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 / 2020، يضيف ذات المصدر.

وعلى صعيد آخر سيكون للوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل المشاركين في الدورة.

للإشارة، يجمع مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد سنوياً، ممثلين و وفود عن أطراف العمل الثلاثية (حكوماتي عمال وأرباب العمل) من الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية وذلك من أجل مناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغلي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، للوصول إلى أفضل مراحل التنسيق والتعاون.

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زمالي يشارك بالقاهرة في أشغال الدورة ال45 لمؤتمر العمل العربي  
  أدرج يـوم : السبت, 07 نيسان/أبريل 2018 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرة   شارك

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