تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين في ميناء العاصمة شهر مايو المقبل

الجزائر- كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء العاصمة شهر مايو المقبل بطاقة استيعاب تقدر 700 ألف مسافر سنويا.

و اوضح السيد زعلان عقب زيارة عمل و تفقد قادته للعديد من مشاريع القطاع بالجزائر العاصمة، رفقة والي الولاية، عبد القادر زوخ، أن أشغال إنجاز المحطة البحرية الجديدة للمسافرين في ميناء العاصمة بلغت 98 بالمائة، مرتقبا استلامها شهر مايو المقبل، مما سيسمح "بتوفير ظروف مثالية و حسنة لاستقبال المواطنين المسافرين عبر البواخر، خاصة و اننا على ابواب موسم العطل و الاصطياف".

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و اشار الوزير إلى أن ذلك سيكون متبوعا باستلام محطات بحرية أخرى في ميناء بجاية و كذا محطات بحرية في كل من عنابة وسكيكدة ومستغانم والغزوات ووهران.

كما كشف السيد زعلان عن استلام التوسعتين الجديدتين لميترو الجزائر من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدر إلى عين النعجة "خلال الأسابيع القادمة".

ويقدر الطول الحالي لميترو العاصمة ب 13 كم من البريد المركزي إلى الحراش (13 محطة) لكنها مع تدشين التوسعتين الجديدتين من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدر إلى عين النعجة سينتقل طول الشبكة إلى 18 كم عبر 19 محطة.

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كما أكد السيد زعلان أن استلام المطار الدولي الجديد للجزائر العاصمة سيكون في نهاية العام الجاري 2018 اين سيتم استلام مشروع السكة الحديدية للمطار كذلك، مشيرا إلى ان التأخيرات التي كانت مسجلة في إنجاز مشروع السكة الحديدية للمطار قد تم تداركها من قبل الشركات الوطنية و ان المطار الدولي الجديد للجزائر العاصمة الذي سيدعم قدرات النقل الجوي الوطنية ب10 ملايين راكب سنويا سيكون مربوطا بالسكة الحديدية لدى افتتاحه، على ان يتم ربطه بشبكة ميترو العاصمة في أفاق 2021.

من جهة أخرى، قال السيد زعلان انه من المرتقب افتتاح مقطع يقدر ب5 كم من "الطريق الحيوي" الرابط بين الطريق الجنوبي الاول و الطريق الجنوبي الثاني للعاصمة، ما سيسمح للمواطنين المتوجهين نحو العاصمة من الطريق شرق-غرب بتفادي كل من براقي و الكاليتوس و الشراربة، ما سيسمح بتقليص الازدحام في هذه المنطقة، على ان يتم افتتاح الجزء الثاني قبل نهاية السنة.

و أكد الوزير ان كل هذه المشاريع المرتقب تدشينها "عن قريب" تسمح بتسهيل التنقل و تعزيز وسائل النقل بعاصمة البلاد، خصوصا و ان العاصمة في الصيف تعرف إقبال كبير من قبل المواطنين من داخل البلاد و خارجها، مشيرا إلى ان العاصمة تعرف حاليا ما لا يقل عن 45 مشروع أشغال عمومية لتوسيع الطرق و انشاء منافذ جديدة تسمح بتخفيف الضغط المروري.

و قادت الزيارة السيد زعلان إلى كل من بلدية الكاليتوس اين تم تقديم عرض حول الطريق الرابط بين الطريق الجنوبي الاول و الطريق الجنوبي الثاني للعاصمة، و مشروع السكة الحديدية للمطار بالدار البيضاء، و بلدية سطاوالي اين تم معاينة مشروع إنجاز النفق الجديد بسيدي فرج المرتقب تسلمه نهاية 2018، و كذا إلى ساحة الشهداء أين تم تفقد أشغال إتمام محطة الميترو.

كما قام السيدين زعلان و زوخ بتدشين مرسى بالرايس حميدو، و الذي ستكون له وظيفة اقتصادية تسمح برسو قوارب الصيادين، و كذا سياحية حيث سيستقبل المصطافين و العائلات في فصل الصيف، حسب السيد زعلان.

و تم خلال حفل التدشين تسليم العديد من رخص الاستغلال للشباب، تسمح لهم بممارسة نشاط الصيد و الرسو بصفة قانونية، عكس ما كانوا عليه من قبل.