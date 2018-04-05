القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اضطراب في توزيع حليب الأكياس: على وزارة التجارة تشديد المراقبة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرات

البويرة- دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، يوم الخميس من البويرة وزارة التجارة إلى "التشديد في مراقبة عملية توزيع حليب الأكياس من أجل مكافحة الاضطرابات" المسجلة في توزيعه خلال الأشهر الأخيرة.

وأرجع السيد عليوي، خلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش لقاء جمعه مع فلاحي الولاية بمقر المسرح الجهوي للبويرة، الاضطرابات في توزيع حليب الأكياس إلى الطلب الكبير المسجل عليه من طرف المؤسسات و الفنادق و المطاعم و المقاهي التي تقتنيه بكميات كبيرة، كما قال، معتبرا أن مهمة مراقبة العملية تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة التجارة التي "عليها تشديد إجراءات الرقابة من أجل تجنب مثل هذه الاضطرابات".

كما عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن أمله أن "يتكفل وزير التجارة الجديد سعيد جلاب بهذه الوضعية التي يعرفها جيدا مع إيجاد حلول لها"ي مشيرا إلى وجوب العمل جديا مع منتجي الحليب موازاة مع إدراج تسهيلات من أجل تنظيم الشعبة.

وأعلن محمد عليوي في السياق عن تنصيب مجالس مهنية لكل شعبة فلاحية بداية من الأسبوع المقبل بغية تنظيم و تطوير القطاع الفلاحي.

من جهة أخرى، اعتبر ذات المسؤول أن ارتفاع أسعار البطاطس سببه مشكل التسويق، داعيا إلى إنشاء أسواق للجملة و أسواق للتجزئة من أجل تنظيم عملية البيع و التحكم في الأسعار عبر البلاد.

وأضاف بالقول "علينا تشجيع منتجي البطاطس لأنهم يضطلعون بدور هام في تنظيم الشعبة إذا ما توفرت لديهم الوسائل و الفضاء الكافي لتسويق منتوجهم"ي قبل أن يدعو وزارة التجارة إلى إنشاء لجنة توكل لها مهام تنظيم و تسويق و تغليف و تخزين البطاطس و الخضروات الأخرى، "بهدف توفير هذه المنتجات بكميات كافية مع التحكم في أسعارها".

اضطراب في توزيع حليب الأكياس: على وزارة التجارة تشديد المراقبة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 