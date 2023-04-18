نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 48ر 64 دولارا للبرميل

الجزائر- بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 48ر64 دولار للبرميل يوم الأربعاء الفارط مقارنة باليوم الذي قبله، حيث وصل إلى 98ر64 دولارا ، حسب ما نشرته المنظمة اليوم الخميس على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

و فد عرفت أسعار النفط انخفاضا طفيفا الأربعاء ، حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة ب 10 سنتات لتبلغ إلى02ر68 دولار للبرميل مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الثلاثاء.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة ب 14 سنتا إلى 37ر63 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ب 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها ب 2 مليون.

و من جهة أخرى، كان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قال يوم الثلاثاء أن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة بين اوبك و المنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي في نهاية السنة الجارية.

وقالت مصادر من أوبك أن المنظمة وحلفاءها من المرجح أن يواصلوا التقيد باتفاقهم للتخفيضات الانتاجية حتى نهاية 2018 .

و من جانبه، كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد صرح مؤخرا أنه يتطلب على الدول الأعضاء في منظمة أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد بتاريخ نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 .

و قرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية .

و حسب بعض المحللين فان التزام قوي بتخفيض الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يساعد في دعم سوق النفط.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الامتثال سجل "مستوى قياسي" جديد حيث بلغ 138 بالمئة خلال شهر فبراير 2018 فيما وصل في يناير الفارط 133 إلى بالمئة.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول بلوغ متوسط الطلب على نفطها 42ر33 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري بارتفاع 360 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة .

و سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الخميس، حيث زاد خام القياس العالمي مزيج برنت ب 63 سنتا إلى 65ر68 دولارا، في حين أن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفعت ب 47 سنتا إلى 84ر63 .