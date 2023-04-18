القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فترة الخدمة الوطنية تحتسب للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط

  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرات
فترة الخدمة الوطنية تحتسب للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط

الجزائر-أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد المباشر، أي بالنسبة للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط.

وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، يتعلق بطلب احتساب سنوات الخدمة الوطنية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي ودون شرط السن، أوضح الوزير أنه" تطبيقا لأحكام قانون التقاعدي فإنَّ فترة الخدمة الوطنية تحتسب فقط بالنسبة للتقاعد المباشر الذي يستفيد منه العامل الأجير بعد استيفاء شرط السن القانونية المحددة بستين  (60) سنة".

اقرأ أيضا: تقاعد: تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة

وأشار السيد زمالي أن النظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من رواتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين، مبرزا أن الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محددة قانونا ضمانا لاستمرارية و ديمومة منظومة التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق لفائدة الأجيال اللاحقة.

وفي هذا الصدد يحدد القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم  شروط، الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظام العام والتي تتمثل في بلوغ سن 60 سنة على الأقل للعامل، مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من تخفيض هذا السن إلى 55 سنة بطلب منها، ومدة العمل الدنيا المحددة بـ 15 سنة على الأقل.

اقرأ أيضا: الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين "مهما كان الحال"

وفي ذات السياق ذكر السيد زمالي أن نفس القانون المعدل بموجب الأمر رقم97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي أسس التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كإجراءين استثنائيين، و الذي تم إلغائهما بموجب القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016  المتعلق بالتقاعد، "حدد كل الفترات التي تعتمد وتحتسب في اعتماد هاذين النوعين من التقاعد دون إدراج سنوات الخدمة الوطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
فترة الخدمة الوطنية تحتسب للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط
  أدرج يـوم : الخميس, 05 نيسان/أبريل 2018 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود