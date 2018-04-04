محروقات: قيطوني يعرب عن رغبته في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات المقبلة

الجزائر- أعرب وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، خلال محادثات مع وفد من الكونغرس الأمريكي، يقوده السيناتور جورج هولدينغ، عن رغبته في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات التي سيطلقها قطاعه في التنقيب و انتاج المحروقات، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للوزارة.

كما أعرب السيد قيطوني، خلال هذا اللقاء المنعقد يوم الثلاثاء بالوزارة، عن رغبته ايضا في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات المتعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر، يضيف ذات المصدر.

و أوضح البيان انه خلال هذه المحادثات تطرق الطرفان إلى "فرص الشراكة و الاستثمار بين البلدين في مجال الطاقة خاصة المحروقات والطاقات المتجددة و الرغبة في تطوير المشاريع و التجارب التي تضمن تحويل المعرفة و التكنولوجيا في هذه الميادين".

كما أضاف ذات المصدر أن الطرفين تطرقا إلى وضعية علاقات التعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة الامريكية في ميدان الطاقة و التي وصفوها "بالممتازة".