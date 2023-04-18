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تجارة خارجية: ضرورة اعتماد 240 مخبر لتحليل المطابقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 18:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرات
تجارة خارجية: ضرورة اعتماد 240 مخبر لتحليل المطابقة
صورة وأج

الجزائر- تعمل الهيئة الجزائرية للاعتماد لاعتماد مجموع 240 مخبر لتقييم النوعية للمنتجات الأكثر أهمية من طرف الجزائر بحلول العام 2020، حسبما أفاد به الأربعاء بالجزائر المدير العام السيد نور الدين بوديسة.

"لدينا 240 مخبر لتقييم نوعية المنتجات الأكثر استيرادا من طرف الجزائر والتي سيتم اعتمادها" يتابع نفس المسؤول خلال منتدى يومية المجاهد.

هذه المخابر ستكون معتمدة آفاق 2020، أي سنة تفكيك التعريفات الجمركية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يحدد نفس المصدر.

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وضع قيد الخدمة لمخابر التقييم هذه للمنتجات المستوردة ستكون إذن جد منصفة، حسب السيد بوديسة، وهذا من أجل عدم السماح بدخول منتجات بنوعية متدنية إلى التراب الوطني .

وبصفة عامة، أوضح السيد بوديسة أنه سيكون هناك وجود لمخابر تقييم المطابقة وهيئات التقييس والاعتماد والمقاييس المعتمدة التي ستخفف من دخول البضائع غير المطابقة وترفع من فرص التصدير للمؤسسات الجزائرية.

وإلى هذا اليوم، اعتمدت الجيراك أزيد من 100 منظمة ومخبر للتقييم والمطابقة، منها 17 في مجال المحروقات و15 اخرى قيد الاعتماد علما أن 2000 منظمة أخرى قدمت طلبات للاعتماد.

ومع ذلك ي أشار إلى "فراغ قانوني" في التشريع الذي يحكم التجارة في الجزائري خاصة فيما يتعلق بتصديق المنتجات.

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وفي هذا الصدد، أشار إلى مشروع قانون يعدل ويكمل قانون فبراير 2009  المتعلق بحماية المستهلك ومحاربة الغشي الذي سيطرح قريبا للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا له ي فإن هذا القانون "جيد لكنه غير كاف" لأنه لم يدمج الجانب المتعلق باحترام مطابقة المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك ي قال السيد بوديسة  أن التصدير عبارة عن نشاط معياري  يحدد وتيرة المبادلات التجارية الدولية، "للتمكن من بيع جيد ينبغي التأكيد في أفضل الأحوال على مطابقة المعيار".

"أنا أريد أن أعتقد أننا نريد أن نصدر، لكننا بحاجة إلى منتجات تتطابق مع متطلبات بلد المقصد من اجل أن يضعوها في أسواقهم"ّ،  من خلال ملاحظته ل "خطاب التبسيط" و "غير الواقعي" لبعض الشركات الاقتصادية التي تثير موضوع الصادرات.

وعلاوة على ذلك، أشار نفس المسؤول إلى أن جميع دول العالم تمارس إجراءات "الحماية" من خلال معايير تتعلق بمتطلبات الجودة: "هذه الدول هي انتقائية للمنتجات في سياق المنافسة الصارمة مقابل المعايير، و هو السلوك الذي يجب أن تعتمده الجزائر ".

وذكر السيد بوديسة بأن ألجيراك وضعت قيد الخدمة في ديسمبر 2005 في أعقاب مفاوضات الجزائر لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) التي تلزم كل دولة مرشحة لإنشاء هيئة وطنية للاعتماد.

ويعد الغرض الأساسي من هذه الهيئة العامة هو اعتماد أي هيئة للتقييم والمطابقة  والاعتماد و التقييس في البلاد.

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تجارة خارجية: ضرورة اعتماد 240 مخبر لتحليل المطابقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 18:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرة   شارك

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