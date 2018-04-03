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بنك الجزائر وضع "حدودا" بين تحصيل الموارد المالية و الاستعلام المالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 114 مرات

الجزائر- وضع بنك الجزائر عن طريق تعليمة صدرت مؤخرا موجهة للبنوك "حدودا صامدة" بين تحصيل الموارد المالية، التي يجب أن تكون هدفا أساسيا للبنوك، و الاستعلام المالي الذي يجب أن يكون، بصفة حصرية من صلاحيات الهيئات المعنية و ليس من صلاحيات البنوك، حسب ما أكده يوم الثلاثاء، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

"قمنا بوضع حد صامد بين تحصيل الموارد المالية و الاستعلام المالي.  تحصيل الموارد المالية هو من صلاحيات البنوك، أما الاستعلام المالي فهو من صلاحيات هيئات أخرى التي يجب عليها أن تتدخل في كل الأحوال"، حسب ما قاله السيد لوكال في لقاء حول الساحة المالية الجزائرية و الخدمات البنكية و التأمينية.

و فيما يخص الإدماج المالي، "كانت هناك العديد من المبادرات التي لم تصل إلى مبتغاها و بقي الإدماج المالي محتشم. كنت في بنك تجاري و أتكلم عن دراية.

انغلق النظام المالي في وضعية أدت به، لدى محاولته التطبيق بصرامة لقانون محاربة تبييض الأموال، إلى مخالفة هذا القانون"، حسب شروحات السيد لوكال بحضور المشاركين، من بينهم وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية.

و ادت هذه الوضعية إلى عرقلة البنوك في مهامها لتحصيل الموارد المالية، حسبه.

و بهذا، اتفق  بنك الجزائر، مؤخرا مع المدراء العامون للبنوك لإصدار تعليمة "من شانها تحرير البنوك من هذه العراقيل"، يؤكد السيد لوكال، مشيرا إلى أنها تدعوا البنوك "الذين يقومون كذلك باستجواب زبائنهم عن مصادر أموالهم و الهدف من عملياتهم البنكية"، إلى التركيز على تحصيل الموارد المالية.

و على سبيل المثال، "زبون لوكالة منذ 20 سنة قام ببيع عقار. و لدى ذهابه للوكالة من اجل تقديم صك لضخ الأموال في حسابه، نطلب منه الهدف من هذه العملية"، حسب محافظ بنك الجزائر، مؤكدا أن القانون يمنع هذه "التجاوزات".

"نحن نمس بكرامة الزبون عندما نطلب منه الهدف من هذه العملية"، حسبه.

و بالمناسبة، إغتنم السيد لوكال الفرصة لدعوة البنوك لوضع برنامج في مجال "الهجوم التجاري" بغية "تحصيل أكثر ما يمكن جمعه من الكتلة المالية المتواجدة خارج المجال البنكي".

كما ذكر انه من أصل كتلة مالية متداولة تبلغ 14.000 مليار دج، 4.780 مليار دج منها لا تدخل المجال البنكي، منها 1.500 إلى 2.000 مليار دج مخبأة عند أشخاص عاديين أما الباقي فيتم تداوله في السوق الموازية".

كلـمات مفتـاحيــة :
بنك الجزائر وضع "حدودا" بين تحصيل الموارد المالية و الاستعلام المالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 114 مرة   شارك

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