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الجزائر/اسبانيا: التوقيع على خمسة مشاريع اتفاقيات في عدة قطاعات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 67 مرات
الجزائر/اسبانيا: التوقيع على خمسة مشاريع اتفاقيات في عدة قطاعات
صورة وأج

الجزائر- تم التوقيع يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة  على خمس (5) مشاريع اتفاقيات بين الجزائر وإسبانيا بحضور الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ورئيس الحكومة  الإسباني السيد  ماريانو راخوي براي والعديد من الوزراء من كلا البلدين.

وتتعلق مشاريع الاتفاقيات بقطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني الرفيع المستوى.

وبالموازاة مع ذلك، تم عقد منتدى أعمال جزائري إسباني تحت الرئاسة المشتركة لوزير الصناعة والمناجم السيد  يوسف يوسفي وامينة الدولة للتجارة بالحكومة الاسبانية السيدة ماريا لويزا بونسيلا.

و لقد شهد منتدى الأعمال الجزائري الاسباني قرابة  700 مشارك جزائري وإسباني مكون من ممثلين للهيئات المؤسساتية والمؤسسات المالية والمتعاملين  الاقتصاديين من مختلف القطاعات (الصناعات الزراعية و الطيران و البنوك و الصناعات المعدنية و المعدات  الصناعية و مواد البناء و النقل).

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الجزائر/اسبانيا: التوقيع على خمسة مشاريع اتفاقيات في عدة قطاعات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 نيسان/أبريل 2018 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 67 مرة   شارك

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