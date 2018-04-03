الجزائر/اسبانيا: التوقيع على خمسة مشاريع اتفاقيات في عدة قطاعات

وتتعلق مشاريع الاتفاقيات بقطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني الرفيع المستوى.
وبالموازاة مع ذلك، تم عقد منتدى أعمال جزائري إسباني تحت الرئاسة المشتركة لوزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي وامينة الدولة للتجارة بالحكومة الاسبانية السيدة ماريا لويزا بونسيلا.
و لقد شهد منتدى الأعمال الجزائري الاسباني قرابة 700 مشارك جزائري وإسباني مكون من ممثلين للهيئات المؤسساتية والمؤسسات المالية والمتعاملين الاقتصاديين من مختلف القطاعات (الصناعات الزراعية و الطيران و البنوك و الصناعات المعدنية و المعدات الصناعية و مواد البناء و النقل).