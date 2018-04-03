انطلاق أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الإسباني في الجزائر العاصمة

الجزائر-انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي و أمينة الدولة للتجارة الاسبانية السيدة ماريا لويزا بونسيلا.

و شهد هذا المنتدى- الذي انعقد على هامش الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني الرفيع المستوى- حوالي 700 مشارك جزائري و اسباني مشكلين من ممثلين الهيئات المؤسساتية و مؤسسات مالية و متعاملين اقتصاديين و قطاعات أخرى كقطاع الصناعة الغذائية و الطيران و البنوك و الصناعات المعدنية و الآلات الصناعية و مواد البناء و النقل .

و شكل هذا الاجتماع فرصة جيدة لزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولقد شرعئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي براي يوم الثلاثاء في زيارة إلى الجزائر، بدعوة من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، للمشاركة في الدورة ال7 للاجتماع الثنائي الجزائري-الاسباني الرفيع المستوى.

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للتذكير وبخصوص الاستثمارات المصرح بها على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تم تسجيل 65 مشروع استثماري لمتعاملين إسبان خلال السنوات ال15 الأخيرة بقيمة إجمالية تقدر ب170 مليار دج وهو ما يسمح بإنشاء 5.665 منصب عمل.

وتم إنجاز 47 مشروعا فعليا من بين هذه المشاريع ال65 المصرح بها، أي بنسبة انجاز تقدر ب72 بالمائة بقيمة إجمالية تقدر ب150 مليار دج وهو ما مكن من إنشاء 1.744 منصب عمل وفقا لأرقام الوكالة.

ومن بين الدول المستثمرة في الجزائر تحتل إسبانيا المركز الرابع من حيث عدد المشاريع والمركز السابع من حيث القيمة المالية والمركز الخامس من حيث عدد مناصب العمل التي تم إنشاؤها.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاستثمارات القادم من الدول الأوربية لوحدها تحتل اسبانيا المركز الثالث من حيث عدد المشاريع والقيمة المالية ومناصب العمل بعد كل من فرنسا وتركيا.

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وحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن قطاع الصناعة يستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات الاسبانية في الجزائر ب 82 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع و 99 بالمائة من حيث القيمة المالية و 88 بالمائة من حيث عدد مناصب العمل.

وفي الفترة 2012-2017 بلغ عدد مشاريع المتعاملين الاسبان في الجزائر 53 مشروعا صناعيا مسجلا بقيمة مالية تقدر ب 167،3 مليار دج ويسمح بإنشاء 4.970 منصب عمل من بينها 37 مشروع تم إنجازه فعليا بقيمة 148 مليار دج.

وتخص هذه المشاريع قطاعات المياه والطاقة (120 مليار دج) الكيمياء والمطاط والبلاستيك (17 مليار دج) الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء (16،8 مليار دج) الفلاحة (8 مليار دج) صناعة الخشب والفلين والورق والطباعة (3،2 مليار دج) مواد البناء والخزف والزجاج (2،2 مليار دج) والمناجم والمحاجر (134 مليون دج) والنسيج والخياطة (96 مليون دج).

وتأتي بعد قطاع الصناعة كل من الفلاحة والخدمات والبناء والنقل.

وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية البينية تعد اسبانيا ثالث زبون للجزائر بقيمة 4،1 مليار دولار من الصادرات الجزائرية وخامس ممون ب3،1 مليار دولار من الواردات الجزائرية.

لكن البيانات الجمركية للشهرين الأولين للعام الجاري 2018 تظهر اعتلاء اسبانيا لصدارة الدول الزبونة للجزائر وهو المركز الذي احتلته إيطاليا لسنوات عديدة.