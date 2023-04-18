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أكثر من 150 مشارك في الندوة الدولية حول حديقة الحامة يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 نيسان/أبريل 2018 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 248 مرات
أكثر من 150 مشارك في الندوة الدولية حول حديقة الحامة يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة 

الجزائر - سيكون أكثر من 150 مشارك من بينهم أعضاء من  المحافظة الدولية للحدائق النباتية و الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على موعد  يوم الأحد المقبل مع الندوة الدولية حول حديقة الحامة بالجزائر العاصمة، حسبما  أعلنته اليوم الاثنين مصالح ولاية الجزائر العاصمة.

وستكون هذه الندوة الدولية حول حديقة الحامة للجزائر العاصمة -الأولى من  نوعها في الجزائر- التي بادر بها والي الجزائر العاصمةي عبد القادر زوخ و التي  ستشهد حضور خبراء دوليين في مجال النباتات والتنوع البيولوجي و كذا أعضاء من  الحكومة " مناسبة لإعلان حديقة التجارب (الحامة) "حديقة نباتات عالمية" مما  سيسمح "بتصنيفها من قبل الشبكة الدولية لحدائق النباتات"ي حسبما أوضحه ذات  المصدر لوأج.

وأوضح عبد الكريم بولحيةي عضو المجلس العلمي ومدير حديقة الحامة (التابع  لولاية الجزائر العاصمة) أن الجزائر لم تنضم للمحافظة الدولية للحدائق  النباتية ولم تصنف من قبل هذه الاخيرةي ملحا على أهمية هذه الندوة الدولية حول  حديقة التجارب التي "ستسمح بتسليط الضوء على الثروة النباتية للحديقة مما  سيرفعها إلى مستوى الحدائق العالمية و سيجعلها تستفيد من تصنيف ملائم".

وأشار إلى أنه "أيا كانت المرتبة التي ستتحصل عليها الحديقةي فإن ذلك سيحفز  المجلس العلمي (الذي نصبه والي الجزائر العاصمة منذ 5 أشهر) و كذا  الطاقم  التقني للحديقة على مضاعفة جهودهم لتحسين هذه المرتبة.

و لبلوغ هذا الهدفي تمت دعوة خبراء دوليين من اسبانيا و فرنسا و المملكة  المتحدة و إيطاليا لحضور هذه الندوة لاكتشاف نباتات حديقة التجارب التي تتوفر  على انواع نادرة. ستدوم الندوة يوما واحدا (8 أبريل) لكن الخبراء الأجانب  سينشطون خلال ثلاثة أيام (9 و 10 و 11 ابريل) ورشات تقنية سيشارك فيها أعضاء  الطاقم التقني والمجلس العلمي للحديقة.

إقرأ أيضا: ولاية الجزائر تشرع في تحضير ملف لتصنيف حديقة التجارب بالحامة كإرث عالمي 

 سيتم احصاء انواع نباتات الحديقة خلال هذه الورشات وسيتم تشكيل ملف لتصنيف  الحديقة لإدراجه ضمن المحافظة الدولية للحدائق النباتيةي حسبما أكده السيد  بولحية.

و أوضح المسؤول أن "هذه الورشات ستسمح بتبادل و تقاسم التجارب والمهارة بين  هؤلاء الخبراء الأجانب و أعضاء الطاقم التقني وكذا المجلس العلمي لحديقة  الحامة"ي مضيفا أن الخبراء الجزائريين "تعرفوا على 90 بالمائة من انواع نباتات  الحديقة وسيستفيدون من مساعدة هؤلاء الخبراء الأجانب للتعرف على باقي أنواع  الحديقة (أكثر من 10 بالمائة)".

وستكون هذه الندوة التي ستشارك فيها عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة من  بينها اليونيسكو و برنامج الامم المتحدة من أجل التنمية و منظمة الفاو بعقد  "شراكات مثمرة" مع البلدان المشاركة.

وأعلن المسؤول أنه "سيتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية بين حديقة الحامة وحديقة خيريث للحيوانات (اسبانيا) لتبادل الكفاءات و الحيوانات المهددة  بالانقراض (الآتية أساسا من افريقيا و الجزائر)".

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أكثر من 150 مشارك في الندوة الدولية حول حديقة الحامة يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 نيسان/أبريل 2018 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 248 مرة   شارك

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