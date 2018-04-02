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تذبذب توزيع كيس الحليب بالعاصمة: تدخل مجمع "جيبلي" سمح بالعودة الى الاستقرار

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 نيسان/أبريل 2018 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرات
تذبذب توزيع كيس الحليب بالعاصمة: تدخل مجمع &quot;جيبلي&quot; سمح بالعودة الى الاستقرار

الجزائر - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، اليوم الاحد ان تدخل المجمع الصناعي لانتاج الحليب "جيبلي" في توزيع حصص كيس الحليب المدعم- التي كانت لدى اربع ملبنات خاصة تم غلقها بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط - قد سمح بعودة الاستقرار في توزيع هذه المادة الاستراتيجية.  

 وفي تصريح للصحافة عقب عرض قدمه امام لجنة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري بمجلس الامة حول وضعية العقار الفلاحي بالجزائر، أوضح السيد بوعزغي ان مجمع "جيبلي" تكفل بتغطية الجهة الغربية للعاصمة التي كانت تعرف تذبذبا في التوزيع فيما ظلت الجهة الشرقية للعاصمة تعرف استقرارا نسبيا في التوزيع.

وقال السيد بوعزغي: "كما تلاحظون و منذ الامس عرف توزيع هذه المادة عودة الى الحالة العادية" بالعاصمة مؤكدا ان الوزارة بصدد تطبيق الاجراءات اللازمة  لعودة استقرار توزيع هذه المادة بوهران و بعض الولايات الكبرى.

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وخلال اجتماع وزاري مشترك مع مسؤولي 117 ملبنة عقد مارس الماضي تقرر توقيف تزويد اربع ملبنات بمسحوق الحليب بسبب عدم احترامها دفتر الشروط.

وقد كشف الاجتماع حسب الوزير، عن وجود "مضاربة" تطبقها عدد من الملبنات وعدد من الموزعين.

كما ارجع الوزير تذبذب التوزيع في بعض المدن الكبرى الى موقف بعض الموزعين الذين رفضوا الاستجابة لخارطة الطريق التي وضعتها وزارة التجارة قصد ضمان شفافية مسار كيس الحليب.

وبخصوص شهر رمضان القادم اكد الوزير ان وزارته اتخذت جميع التدابير لضمان تموين عادي بهذه المادة واسعة الاستهلاك لاسيما خلال هذا الشهر كما انها مستعدة لتزويد الملبنات بكميات اضافية من مسحوق الحليب لسد الطلب الكبير خلال هذه الفترة.

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تذبذب توزيع كيس الحليب بالعاصمة: تدخل مجمع "جيبلي" سمح بالعودة الى الاستقرار
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 نيسان/أبريل 2018 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرة   شارك

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