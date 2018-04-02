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"برج بوعريريج قطب صناعي هام من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للصناعة الجزائرية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 نيسان/أبريل 2018 16:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرات
&quot;برج بوعريريج قطب صناعي هام من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للصناعة الجزائرية&quot;

برج بوعريريج - صرح وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الاثنين من برج بوعريريج بأن هذه الولاية تشكل قطبا صناعيا هاما من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للصناعة الجزائرية.

وقال الوزير في هذا الصدد "تأكدت اليوم من خلال تفقدي لعدة منشآت صناعية بالمنطقة بأن ولاية برج بوعريريج لم تصبح رائدة في صناعة الإلكترونيك فحسب، بل توجد بها بالموازاة مع ذلك صناعات أخرى على غرار صناعة الحديد ومواد البناء وكذا الصناعات الغذائية" و التي اعتبرها "ذات نوعية جيدة."

وبعد أن أضاف بأنه "من شأن كل هذه المنشآت الصناعية إعطاء ديناميكية جديدة للصناعة الجزائرية و تدعيم المنتج الوطني" أبدى السيد يوسفي تفاؤله الكبير  تجاه مستقبل الصناعة بولاية برج بوعريريج بالنظر للمؤهلات الصناعية و الموارد البشرية و المادية التي تزخر بها الولاية.

كما دعا في ذات السياق إلى تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات لدعم الاقتصاد الوطني و توفير مناصب الشغل.

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وفيما يتعلق بصناعة السيارات أكد الوزير بأن الدولة الجزائرية "تشجع سياسة صناعة السيارات وليس التركيب من خلال رفع معدل الإدماج"، علاوة على " شفافية الأسعار التي من شأنها حماية المستهلك و المواطن و مساعدة المنتج"، مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري "يعمل على دراسة هذا الملف خطوة بخطوة."

للإشارة، استهل وزير الصناعة و المناجم زيارته لولاية برج بوعريريج بتفقد عدة منشآت صناعية بعاصمة الولاية على غرار مركب "برج ستيل" لصناعة الهياكل  المعدنية و المؤسسة الوطنية للرش "أنابيب" ثم وحدة التعليب للورق و مؤسسة للإلكترونيك ومؤسسة للصناعات الغذائية مختصة في الحلويات ومؤسسة لصناعة الألبسة المهنية، إضافة إلى مؤسسة لصناعة الآجر ببلدية مجانة.

كلـمات مفتـاحيــة :
"برج بوعريريج قطب صناعي هام من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للصناعة الجزائرية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 نيسان/أبريل 2018 16:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرة   شارك

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