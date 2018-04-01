اسمنت: لافارج الجزائر تجري ثالث عملية تصدير نحو غامبيا

الجزائر - أجرى مجمع لافارج-هولسيم الجزائر يوم الأربعاء الماضي، ثالث عملية تصدير للإسمنت الرمادي نحو غامبيا انطلاقا من ميناء ارزيو (وهران)، حسبما أفاد به اليوم الأحد لوأج مسؤول بالمجمع.

وقامت لافارج-هولسيم الجزائر خلال هذه العملية التي تأتي بعد تلك التي أجراها المجمع في ديسمبر 2017 وبداية مارس 2018 ، بتصدير كمية تقدر ب30 ألف طن من الاسمنت الرمادي، تم إنتاجها في مصنعه بعكاز (ولاية معسكر)، حسب شروح مسؤول بمديرية الاتصال بالمجمع.

"أكد لنا الزبون (الغامبي) رضاه التام بخصوص جودة الاسمنت الجزائري"، يضيف ذات المتحدث، مؤكدا أن الاسمنت الجزائري "له مكانته الكاملة" في السوق افريقيا الغربية على وجه الخصوص.

وتطمح لافارج-هولسيم الجزائر إلى رفع صادراتها نحو غرب إفريقيا إلى خمس ملايين طن في آفاق 2020.

ويقوم المجمع بالإنتاج انطلاقا من مصنعيه بالمسيلة وبعكاز كما ينشط في مصنع ثالث ببسكرة بالشراكة مع مجمع سواكي سيلاس فضلا عن تسييره للمصنع العمومي "اس سي مي ا" بمفتاح.

يذكر أن إجمالي مصانع الاسمنت في البلاد يقدر ب17 مصنع عمومي وخاص بقدرة اجمالية تصل إلى 25 مليون طن بينما بلغ الطلب المحلي 26 مليون طن في عام 2016.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع انتاج البلاد بغضون 2020 إلى 40،6 مليون طن مع 20 مليون طن ينتجها مجمع "جيكا" و 11،1 مليون طن ينتجها مجمع لافارج-هولسيم إلى جانب 9،5 مليون طن من متعاملين خواص آخرين.