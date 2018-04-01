أزمة توزيع الحليب: الفدرالية تتمسك بمطالبها وتدعو لفتح باب الحوار

الجزائر - وجه رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب، عولمي فريد، نداء إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومنها الادارة العامة للمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته "جيبلي" من أجل فتح باب الحوار والتوصل إلى اتفاق بشأن التذبذب الحاصل في توزيع مادة الحليب بولاية الجزائر.

وافاد السيد عولمي في تصريح لواج بان وفدا من الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب سيتوجه غدا الاثنين إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لإيداع طلب مقابلة الوزير عبد القادر بوعزقي، بعد حصولها على الموافقة من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين.

وكان قد اجتمع ممثل الفدرالية الخميس الماضي بالرئيس المدير العام لمجمع "جيبلي"، دون التوصل الى أي اتفاق، علما ان الموزعون بقوا متمسكين بمطالبهم و في المقبل تشترط الإدارة توقيعهم للاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني المهني للحليب (اونيل) ووزارة التجارة قبل فتح أي نقاش.

وقد شرع موزعو الحليب خلال الأيام الماضية في حركة احتجاجية، قدموا خلالها لائحة من المطالب والشروط للإدارة مقابل موافقتهم على إمضاء الاتفاقية.

ويرجح السيد عولمي إمكانية اللجوء الى تعميم الاحتجاج عبر الولايات في حال عدم موافقة الادارة على مبدأ الجلوس حول طاولة الحوار.

ومن جملة المطالب، أكد رئيس الفدرالية على تمسك هذه الفئة بحقها في الأكياس الإضافية التي تمنح لهم من طرف المجمع منذ سنوات بناء على اتفاق سوق موثق بين الطرفين -حسب قوله- إلى جانب السماح بإعادة الأكياس الممزقة والتي تتعدى احيانا 100 كيس في اليوم لدى بعض الموزعين.

وتتدهور حالة بعض الاكياس خلال عملية التوزيع نتيجة لعيوب خلال عملية الانتاجِ،ونوعية مادة البوليتيلان المستعملة، يضيف نفس المصدر.

وقال السيد عولمي أن الادارة باتت تشترط على الموزعين توزيع مشتقات الحليب التي ينتجها المجمع إلى جانب مادة الحليب دون تمكينهم من أرباح إضافية.

وربط رئيس الفدرالية موافقة الموزعين على التخلي عن الأكياس الاضافية التي تمثل هامش ربح لهمئ بقبول الادارة رفع قيمة هامش الربح إلى 2 دينار جزائري/لتر، مذكرا ان هامش الربح للموزعين ارتفع من 75ر0 سنتيم /اللتر إلى 90ر0 سنتيم في 2016.

كما طالبت الفدرالية الادارة بإلغاء نظام الفواتير في الملبنات التابعة لها وتعويضها بوصولات التسليم لتجنب تسديد الاعباء لدى مصالح الضرائب، كون هذه الفئة حسب ذات المسؤول، تقوم بعمل خدماتي وليس تجاري محض.

ويقدر عدد موزعي الحليب على المستوى الوطني حسب السيد عولمي ب 1500 موزع يعمل مع 119 ملبنة تنتج مادة الحليب منها 15 ملبنة عمومية بأقدمية عمل تصل إلى 35 سنة.

ورفض موزعو الحليب لمجمع بئر خادم "كوليتال" الامضاء على الاتفاقية الموقعة بين الديوان الوطني المهني للحليب(اونيل) ووزارة التجارة حفاضا على المكاسب الممنوحة لهؤلاء الموزعين من طرف المجمع، حسب السيد عولمي.

وأوضح رئيس الفدرالية في هذا الجانب أن موزعي الحليب يرفضون أية مفاوضات لنزع المنحة المقدمة لهم من طرف المركب منذ سنوات والمتمثلة في تحصل الموزع على 6 حاويات من الحليب مقابل توزيع 500 حاوية، داعيا الأطراف المعنية للجلوس الى طاولة الحوار وفتح باب النقاش حول بنود هذه الاتفاقية.