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الجزائر ورومانيا توقعان على برنامج تعاون في مجال التكوين المهني 

  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 16:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرات
الجزائر ورومانيا توقعان على برنامج تعاون في مجال التكوين المهني 

الجزائر - وقعت الجزائر ورومانيا، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، على برنامج تعاون في مجال التكوين المهني بهدف ضمان لاسيما نقل التكنولوجيا و تبادل الخبرات. 

وتم التوقيع على برنامج التعاون بمقر وزارة الشؤون الخارجية من الجانب الجزائري من قبل وزير التكوين و التعليم المهنيين، محمد مباركي، و من الجانب  الروماني من قبل وزير الشؤون الخارجية، تيودور ميليشكانو. 

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وأوضح وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عقب حفل التوقيع أن هذا البرنامج سيسمح بنقل التكنولوجيا و تبادل الخبرات لا سيما في مجال صناعة السيارات الذي يشهد في رومانيا "تطورا". 

وتم التوقيع على هذا البرنامج بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الشؤون الخارجية، تيودور ميليشكانو، إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

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الجزائر ورومانيا توقعان على برنامج تعاون في مجال التكوين المهني 
  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 16:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرة   شارك

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