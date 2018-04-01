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الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي و الغذائي يفتتح بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرات
الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي و الغذائي يفتتح بالجزائر العاصمة
صورة وأج

الجزائر- انطلقت يوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال  الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة و الامن الطاقوي و الغذائي تحت عنوان  "أعمدة التنمية الوطنية المستدامة".

و قد أشرف وزير الطاقة مصطفى غيتوني على افتتاح الملتقى بحضور وزراء المالية عبد الرحمان راوية و البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي و  الصناعة و المناجم يوسف يوسفي و التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار و  كذا مسؤولين في قطاع الطاقة و خبراء وطنيين و أجانب.

و أكد السيد غيتوني في كلمته الافتتاحية على ضرورة رفع تحدي ثلاثي الابعاد  يتمثل في تحقيق الامن في مجال الطاقة و الماء و الغذاء و التي تشكل حسبه  "ثلاثة مواضيع مترابطة و حاسمة بالنسبة للجزائر".

و يشكل هذا الملتقى الاول حول الامن الطاقوي و الغذائي و المائي -حسب الوزير-  "فرصة للتذكير بالترابط الموجود بين هذه التحديات العظمى و بتأثيرها على النمو  الاقتصادي و على تطور البلاد".

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الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي و الغذائي يفتتح بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرة   شارك

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