القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر أحد أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا (وزير الشؤون الخارجية)

  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 10:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرات
الجزائر أحد أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا (وزير الشؤون الخارجية)
صورة وأج

الجزائر- أكد  وزير الشؤون الخارجية الروماني, تيودور  ميليشكانو, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن "الجزائر تعد من بين أهم الأسواق  بالنسبة لرومانيا", معربا عن رغبة بلاده في "اعادة بعث" التعاون الثنائي.

و في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في اطار زيارة  رسمية إلى الجزائر تدوم يومين, قال رئيس الدبلوماسية الرومانية أن "الجزائر  بلد جد مهم بالنسبة لرومانيا و تشكل احد اهم الأسواق", معربا في السياق ذاته  عن رغبة بلده في "تعزيز" العلاقات بين البلدين.

اقرأ أيضا:       الجزائر، شريك "مفضل" في شمال افريقيا (وزير شؤون خارجية رومانيا) 

و أضاف يقول "أولي أهمية بالغة لهذه الزيارة لأن هناك رغبة قوية من طرفنا  لإعادة بعث العلاقات الثنائية و يمكننا عمل الكثير معا".

و أشار وزير الشؤون الخارجية الروماني أن الهدف من زيارته هو التطرق كذلك مع  نظيره الجزائري, عبد القادر مساهل, إلى امكانية دفع مصالح الجزائر ضمن الاتحاد  الأوروبي في اطار رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تتولاه رومانيا السنة  المقبلة.

وقد شرع وزير الشؤون الخارجية الروماني, تيودور ميليشكانو, نهاية ظهر يوم  السبت في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية,  عبد القادر مساهل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر أحد أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا (وزير الشؤون الخارجية)
  أدرج يـوم : الأحد, 01 نيسان/أبريل 2018 10:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 