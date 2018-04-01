الجزائر أحد أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا (وزير الشؤون الخارجية)

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني, تيودور ميليشكانو, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن "الجزائر تعد من بين أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا", معربا عن رغبة بلاده في "اعادة بعث" التعاون الثنائي.

و في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في اطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين, قال رئيس الدبلوماسية الرومانية أن "الجزائر بلد جد مهم بالنسبة لرومانيا و تشكل احد اهم الأسواق", معربا في السياق ذاته عن رغبة بلده في "تعزيز" العلاقات بين البلدين.

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و أضاف يقول "أولي أهمية بالغة لهذه الزيارة لأن هناك رغبة قوية من طرفنا لإعادة بعث العلاقات الثنائية و يمكننا عمل الكثير معا".

و أشار وزير الشؤون الخارجية الروماني أن الهدف من زيارته هو التطرق كذلك مع نظيره الجزائري, عبد القادر مساهل, إلى امكانية دفع مصالح الجزائر ضمن الاتحاد الأوروبي في اطار رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تتولاه رومانيا السنة المقبلة.

وقد شرع وزير الشؤون الخارجية الروماني, تيودور ميليشكانو, نهاية ظهر يوم السبت في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل.