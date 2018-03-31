وزير الفلاحة يعلن عن التكفل بدعم تخزين مادة الثوم لضمان تسويقها عبر الوطن

ميلة - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم السبت بميلة على تكفل الحكومة بدعم تخزين مادة الثوم بغية ضمان تسويقها عبر الوطن و إمكانية تصديرها في وقت لاحق.

و قال وزير الفلاحة لدى تفقده للمزرعة النموذجية معزوزي لخضر بوادي النجاء حيث قدم له عرض عن واقع القطاع بالولاية بأن "ولاية ميلة أصبحت تلعب دورا هاما كقطب امتياز في إنتاج مادة الثوم" و يتعين ûكما أضاف- "جعلها قطبا وطنيا للامتياز في تصدير هذه المادة و ذلك من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي شملت خلال الموسم المنصرم من 7 إلى 10 آلاف قنطار عبر الوطن."

كما نوه السيد بوعزغي بتجربة الشراكة خاص/عام بهذه المزرعة مؤكدا على نجاعة هذا التوجه الذي يسمح ûحسبه- "برفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي و تنويع الأنشطة الفلاحية."

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و تحدث الوزير أيضا عن عزم قطاعه الوزاري على "وقف استيراد الثوم خلال العام المقبل 2019."

و تتربع زراعة الثوم بولاية ميلة حاليا على مساحة إجمالية قدرها 1900 هكتار أغلبها بجنوب الولاية فيما تتوقع مديرية المصالح الفلاحية أن تحقق حملة جمع هذه المادة خلال الموسم الحالي أزيد من 1 مليون قنطار.

و بعين المكان دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري إلى تكثيف مرافقة الفلاحين و تنظيم أحسن لتثمين الشعب الفلاحية. كما دعا إلى منح حق الانتفاع عن طريق الامتياز في قطاع الغابات كوسيلة للحد من حرائق الغابات.

كما ركز الوزير أساسا على تنمية الفلاحة الجبلية لاسيما زراعة الزيتون و الأشجار المثمرة و تربية النحل مشيدا بما حققته ولاية ميلة في مجال زراعة الزيتون الممارسة حاليا على مساحة تفوق 11 ألف هكتار.

كما يتضمن برنامج وزير الفلاحة زيارة مركب لتربية الأبقار الحلوب بوادي العثمانية إلى جانب وضع حجر الأساس لمركب تخزين الحبوب بالتلاغمة بسعة 50 ألف طن إضافة إلى تفقد وحدة تحويل الطماطم بشلغوم العيد بقدرة إنتاج 1300 طن يوميا.