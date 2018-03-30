الجزائر، شريك "مفضل" في شمال افريقيا (وزير شؤون خارجية رومانيا) 

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو ان الجزائر تعتبر"اولوية و شريك مفضل" في شمال افريقيا موضحا انها بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية "كبيرة" و سيعرف تطورا "مضطردا" في المستقبل.

و اوضح السيد ميليشكانو في حديث خص به "واج "ان "الجزائر تعتبر اولوية و شريك مفضل في شمال افريقيا. و ان اعتماد سفير رومانيا في الجزائر في بلدين اخرين (تشاد و النيجر) يدل بوضوح على اهمية الجزائر في استراتيجية السياسة الخارجية لرومانيا في المنطقة".

وأضاف انه بعد انضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي في سنة 2007 الذي كان يمثل هدفا اساسيا لتلك المرحلة "قمنا بإعادة تقييم تواجد رومانيا عبر العالم".

وفي رده على سؤال حول الغياب الطويل نسبيا و الاهتمام الواضح لرومانيا لاستئناف التعاون متعدد الاشكال مع الجزائر اشار السيد ميليشكانو ان رومانيا قد عرفت مرحلة "تطورات عميقة" في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بعد سنة 1989، في هذا الصدد عرفت العلاقات مع عديد مناطق العالم "بعض التراجع".

كما اشار الى ان الجزائر بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية "كبيرة" و سيعرف تطورا "مضطردا" في المستقبل، مضيفا انه اعتمادا على علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين فان رومانيا تبقى "شريكا موثوقا" للجزائر في اوروبا والذي سيشجع التطور الملائم لعلاقاتنا حتى يستفيد منها الجانبان معا.

أما بخصوص مستوى التعاون السياسي الحالي بين الجزائر و رومانيا سيما فيما يخص المسائل الامنية فقد اكد رئيس الدبلوماسية الرومانية على ضرورة تعاون البلدين معا من اجل الوقاية من التطرف "حتى لا يسمح لخطابات الحقد و الدعاية بان تخلف مزيدا من الضحايا".

وتابع قوله "نحن منفتحون في ذات الوقت على استكشاف فرص توسيع تعاوننا نحو جوانب اخرى في المجال الامني" مضيفا ان كون رومانيا بلدا عضوا في الاتحاد الاوروبي و حلف شمال الاطلسي فإنها تدعم المشاريع الامنية التي تقوم بها هذه المنظمات مع الجزائر.

كما اكد السيد ميليشكانو ان رومانيا تتابع "بكثير من الاهتمام" الجهود التي تبدلها الجزائر لإيجاد "الحلول السلمية" للنزاعات و التوترات في المنطقة وكذلك عبر العالم. مضيفا ان الجزائر قد "ناضلت بنشاط" خلال تاريخها الطويل من اجل تفضيل صوت الحوار و التوافق كمبدأ اساسي لحل الخلافات".

=الجزائر، احدى المهندسين الرئيسيين للسلم و الاستقرار في المنطقة=

وفي معرض تطرقه للعمل الكبير الذي تبذله الدبلوماسية الجزائرية اكد رئيس الدبلوماسية الرومانية ان "اتفاق السلم و المصالحة في مالي و الجهود الرامية الى تقريب الاطراف المعنية بالازمة الليبية حظي بتنويه واشادة" المجتمع الدولي كما يبرز في ذات الوقت ان الجزائر تعتبر "احدى المهندسين الرئيسيين للسلم والاستقرار في شمال افريقيا و الساحل".

وعن سؤال حول رغبة رومانيا في اقامة استثمارات في قطاع السيارات بالجزائر، اوضح وزير شؤون خارجية رومانيا انه تم منذ ثلاث سنوات اجراء اولى الاتصالات بين المؤسسات الرومانية و رجال الاعمال الجزائريين من اجل الانطلاق في صناعة قطع الغيار و المكونات الفرعية في الجزائر لحساب مصنع وهران و قد تم تجسيد شراكتين اما الاخرى فلا زالت في "طور متقدم" من المفاوضات.

كما اكد ان ان مجمع رونو يعتبر مستثمر هام بالنسبة لرومانيا في مجال انتاج السيارات منذ سنة 1967 و الذي يمتلك ايضا مستوى كبير من الابتكار والبحث والتطوير.

و انطلاقا من هذه العلاقة الجيدة في مجال الشراكة -يضيف المسؤول- قامت رومانيا بتطوير سلسلة هامة من التصنيع على مستوى المناولة في ميدان صناعة السيارات و التي توفر متطلبات مصنع رونو و الذي اصبح يشكل شيئا فشيئا مجالا للصادرات الرومانية نحو الاسواق التقليدية على غرار المانيا و ايطاليا و فرنسا الخ.

أما فيما يتعلق بتطور التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة و السياحة و التعليم العالي اكد السيد ميليشكانو ان رومانيا مهتمة بتعميق و تنويع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر.

وقد تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة -كما قال- تنظيم عديد البعثات الاقتصادية الرومانية المتخصصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و بناء العمارات و الصناعة العسكرية و ذلك من اجل استكشاف الفرص، مضيفا اننا نسعى الى اعادة تفعيل الاطار المؤسساتي الموجود من قبل على غرار اللجنة المختلطة و مجلس رجال الاعمال.

كما اشار الى ان بلاده تدعم عملية تعميق التعاون في مجال التعليم و الثقافة بما في ذلك تبادل الخبراء في مجال العلوم الموسيقية و التعاون في علم الاثار و اعداد مشاريع مجتمعية من اجل حماية و تثمين التراث المادي و التعاون في الميدانين السينمائي و المكتبات.

وتابع قوله اننا "نعمل في ذات الوقت على تكييف الاطار القانوني الذي يجب ان يمنح لرجال اعمال البلدين الدعامة الضرورية من اجل تنشيط الاستثمارات".

وأوضح السيد ميليشكانو من جانب اخر ان رومانيا ستتولى في سنة 2019 رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي و سيكون لنا خلال هذه الفترة "التزام ثابت بالبعد الجنوبي في سياسة الجوار الاوروبية".

ومن الاهداف التي تسعى بلاده لتحقيقها خلال فترة رئاستها هي مواصلة الجهود التي بدلها الاتحاد الاوروبي من اجل الاستقرار على المدى الطويل مضيفا ان الرئاسة ستسعى لمساعدة الممثلة السامية في الجهود التي تبدلها من اجل التوصل الى "تسوية سلمية" للنزاع في سوريا و بعث المفاوضات بجنيف تحت اشراف الامم المتحدة.

كما ستدعم الرئاسة كما اضاف، الجهود المبذولة من اجل اعادة الاعمار والمصالحة في العراق و كذلك العمل الجاري لإيجاد "حل سياسي" للازمة في ليبيا على اساس مخطط المبعوث الخاص الاممي كما ستعمل على تعزيز الجهود التي يشرف عليها الاتحاد الاوروبي بهدف المساهمة في احراز تقدم في مسار السلام في الشرق الاوسط في افق ايجاد حل "دائم طبقا للوائح مجلس الامن الدولي و الامم المتحدة".