رومانيا تعرب عن رغبتها في تعميق العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

الجزائر - أعرب وزير الشؤون الخارجية الروماني، تيودور ميليشكانو، اليوم الجمعة عن اهتمام بلاده بتعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر خاصة في القطاعات الهامة مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

وصرح السيد ميليشكانو في حديث خص به "وأج" عشية الزيارة التي سيقوم بها الى الجزائر لمدة يومين أن "رومانيا مهتمة بتعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر".

كما أكد رئيس الديبلوماسية الرومانية أنه "قد تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة تنظيم عديد المهمات الاقتصادية الرومانية المتخصصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و بناء العمارات و الصناعة العسكرية وذلك من اجل استكشاف فرص التعاون الثنائي".

وتابع يقول " نسعى كذلك الى اعادة تفعيل الاطار المؤسساتي الموجود من قبل على غرار اللجنة المختلطة و مجلس رجال الاعمال".

وأبرز الوزير الروماني في هذا السياق وجوب " تكييف الاطار القانوني الذي يمنح لرجال اعمال البلدين الدعامة الضرورية من اجل تنشيط الاستثمارات".

أما في رده على سؤال عن اهتمام رومانيا بالسوق الجزائرية لتركيب وصناعة السيارات، أشار السيد ميليشكانو إلى أن "منذ ثلاث سنوات تم اجراء اولى الاتصالات بين المؤسسات الرومانية و رجال الاعمال الجزائريين من اجل الانطلاق في صناعة قطع الغيار و المكونات الفرعية في الجزائر لحساب مصنع وهران (رونو)"، مؤكدا انه " تم تجسيد شراكتين (جزائرية -رومانية) اما الاخرى فلا زالت في طور متقدم من المفاوضات".

وتابع وزير الشؤون الخارجية الروماني يقول "كما تعلمون ان مجمع رونو يعتبر مستثمر هام بالنسبة لرومانيا في مجال انتاج السيارات منذ سنة 1967 و الذي يمتلك ايضا مستوى كبير من الابتكار و البحث و التطوير"ئ مضيفا أنه "انطلاقا من هذه العلاقة الجيدة في مجال الشراكة قامت رومانيا بتطوير سلسلة هامة من التصنيع على مستوى المناولة في ميدان صناعة السيارات و التي توفر متطلبات مصنع رونو و الذي اصبح يشكل شيئا فشيئا مجالا للصادرات الرومانية نحو الاسواق التقليدية على غرار المانيا و ايطاليا و فرنسا وغيرها".