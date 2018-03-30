القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المناولة الصناعية: "المنتوج الجزائري" يشارك في صالون المناولة الصناعية بمدينة إيل دو فرانس (فرنسا)

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرات
المناولة الصناعية: &quot;المنتوج الجزائري&quot; يشارك في صالون المناولة الصناعية بمدينة إيل دو فرانس (فرنسا)

فيل بانت (إيل دو فرانس) - عرف الصالون الدولي للمناولة الصناعية (ميداست) المنظم بمدينة فيلبينت و الذي يعتبر الأكبر من نوعه في  العالم، عرض منتوجات تحمل وسم "صنع في الجزائر"، حسبما لوحظ يوم الخميس.

ويعنى صالون ميداست بكل الشركات الاقتصادية انطلاقا من المؤسسات الناشئة  وصولا إلى المجمعات الصناعية الكبرى مرورا عارضي المنتوجات و الحلول و التجهيزات و المناولين و الأقطاب التنافسية و مراكز البحث.

وعرف ميداست مشاركة 20 مؤسسة جزائرية (6 عمومية و 14 خاصة) ناشطة في مجال  المناولة الصناعية تسعى لبلوغ العالمية و التعريف بمنتوجاتها الصناعية  الجزائرية في شعبة الميكانيك و الكهرباء ة الالكترونيك و البلاستيك و المطاط و المعادن و الخدمات المرافقة لها.

إقرأ أيضا: صناعة السيارات: الدعوة الى اعداد "ميثاق أخلاقيات" للحفاظ على العلاقات بين المصنعين والمناولين

وأشار مدير بورصة الجزائر للمناولة و الشراكة، عزيوز العايب إلى أن الجزائر  تشارك بانتظام في هذا المعرض الدولي الذي "يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية"  لوزارة الصناعة و المناجم لا سيما في ما يتعلق بمصانع تركيب السيارات  بالجزائر.

وتمول الدولة الجزائرية هذه المشاركة بنسبة 80%  خاصة الجانب اللوجستي و تهيئة الجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 200 متر مربع.

إقرأ أيضا: صناعة السيارات: نقص المعلومات بين المصنعين والمناولين

وتم بهذه المناسبة اقامة علاقات مع العديد من الفاعلين الصناعيين الفرنسيين  الذين زاروا الجناح الجزائري من أجل التعرف على الفرص المتاحة في مجال الأعمال  بالجزائر.

وأشار القائمون على جناح الجزائر إلى مشكل عدم الحصول على تأشيرات من طرف  القنصليات الفرنسية، مضيفين أنه من بين 20 مشاركا لم يتمكن 10 مسؤولين من حضور  فعاليات الصالون الذي سيغلق أبوابه يوم الجمعة.

كلـمات مفتـاحيــة :
المناولة الصناعية: "المنتوج الجزائري" يشارك في صالون المناولة الصناعية بمدينة إيل دو فرانس (فرنسا)
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود