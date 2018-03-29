طمار يؤكد ضرورة الالتزام بالنوعية والمقاييس الدولية في البناء

الجزائر - أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار على ضرورة الالتزام بالمقاييس الدولية في صناعة مواد البناء وكذا الانجاز والتشييد لمختلف المشاريع خلال زيارة التفقد التي قادته يوم الخميس إلى ولاية الجزائر.

و أوضح السيد طمار خلال تفقده لهياكل كل من مركز التكوين ببلدية الرغاية ومخبر مواد البناء ببلدية الدار البيضاء التابعين لمجمع كوسيدار, أن اعتماد هذا الأخير على امكانياته الخاصة في مجالات البحث والتكوين كفيلة بضمان جودة مواد البناء المستعملة وكذا كفاءة الموارد البشرية المستغلة في تجسيد المشاريع التي يتكفل بانجازها المجمع.

وخلال الزيارة التي عرفت حضور كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي ووالي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ والرئيس المدير العام للمجمع العمومي كوسيدار السيد لخضر رخروخ, أكد السيد طمار على ضرورة مراعاة النوعية في إنجاز مواد البناءي من حيث الالتزام بالمقاييس والإتقان والجمالية.

وخصصت الزيارة الميدانية لتفقد مشاريع مجمع كوسيدار انطلاقا من وضع حجر الاساس للمنشأة الفنية لجامع الجزائر الكبير الذي يولى له رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اهتماما خاصا-يؤكد الوزير- مرورا بتفقد مخبر مواد البناء ببلدية الدار البيضاء ومركز التكوين ببلدية الرغاية التابعين للمجمع.

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وقال الوزير ان مركز التكوين الجديد الذي دخل حيز الخدمة من شأنه أن يوفر اليد العاملة الخاصة بقطاع البناء وهي الفئة التي تحتاج الى خدماتها ورشات الانجاز, سيما وانه يركز على العديد من الاختصاصات الموجودة في الميدان بالنسبة للعامل البسيط والمتخصص في آلات الرفع والحفر وغيرها إلى جانب عمليات تحيين المشاريع والمناجمنت .

ومن جانبها ستتيح المخابر التي وضعت قيد الخدمة من طرف المجمع بالقيام بكل التحاليل لمواد البناء واثبات جودتها.

وصرح السيد طمار قائلا أن" التعاون مع هذه المنشآت تمثل استمرارية مجهودات القطاع في مجال العمل التنسيقي مع كل المؤسسات التي تعمل في مجال البناء من اجل تكوين قوة كبرى في الانجاز تستفيد من الاختصاصات الحديثة عبر العالم وتصدر التجربة والقدرات والخدمات الوطنية نحو الخارج".

ويرى الوزير أن هذه القدرات ينبغي ان تدعم من خلال القوة في التدريب للحصول على يد عاملة جزائرية للبناء والإنتاج ذات كفاءة عالية .

من جانبه ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نوعية العمل الذي يقوم به القائمون على المخبر وكذا مركز التكوين التابعين لمجمع كوسيدار, مؤكدا أن المؤسستين تقومان بعمل كبير في مجال التكوين.

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وقال الوزير أن هذه الحركية من شأنها أن تعزز التكوين في المجالات التي تعرف طلبا كبيرا عليها في الميدان, وتنشئ مناصب شغل جديدة وتخصصات حديثة, سيما بالنسبة لمركز التكوين الذي يمثل حلقة الربط الاولى بين مجمع كوسيدار والجامعة.

فحسبه "يوجد بعض التكوينات ناقصة في مجالات البناء والري والأشغال العمومية, وتكوين اليد العاملة في هذا الجانب أمر ايجابي من شانه ان يخلق مناصب شغل جديدة ويحد من نسبة البطالة, وفي المقابل تشغيل الشباب من مختلف الشرائح في مجالات مهنية مطلوبة".

من جهته قال السيد رخروخ أن المجمع العمومي كوسيدار و بمخطط أعباء بلغ 406 مليار دج للمشاريع المبرمجة إلى غاية 31 ديسمبر 2017, يصنف كمتعامل وطني أول في انجاز المشاريع الهيكلية الوطنية الكبرى.

وتابع السيد رخروخ قائلا:"نحن مؤسسة تابعة للورشات المفتوحة من طرف السلطات العمومية, مازال امامنا عمل كبير لان المؤسسة ستحمل على عاتقها دائما تحديات كبيرة, بالنظر للثقة التي منحت لها كطرف يأخذ على عاتقه تشييد المنجزات وتسليمها في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة".

- 165 مليار دج رقم أعمال مجمع كوسيدار في 2017

وفقا للحصيلة المقدمة من طرف الامين العام لمجمع كوسيدار السيد الحاج صدوق عبد القادر خلال العرض التقني لهياكل المجمع , فقد بلغ رقم أعمال الشركة خلال سنة 2017 ما قيمته 165 مليار دينار جزائري مقابل 163 مليار دج في 2016, و61 مليار دج في 2010.

ومن اجمالي 165 مليار دج , حقق المجمع 78 مليار دج كقيمة مضافة (45 في المائة من النشاط) و39 مليار دج فائض التشغيل الاجمالي(34 في المائة) الى جانب 35 مليار دج قيمة النتيجة العادية قبل الضرائب(21 في المائة).

وبالنسبة للطلب الوطني العمومي الذي تحصل عليه المجمع في مختلف القطاعات نجد مشاريع لانجاز 314 كم من السكك الحديدية و12 كم من خطوط الميترو (14 محطة) و24 كم من خطوط الترامواي (34 محطة) و350 كم من خطوط انابيب نقل المحروقات .

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إلى جانب ذلك تكفل المجمع بانجاز 4 سدود هيدروليكية و4 موانئ بحرية و 3 مطارات و7 مستشفيات (جامعية ومتخصصة) الى جانب 12 خط لنقل الطاقة الكهربائية و 30 ألف وحدة سكنية.

وعقد مجمع كوسيدار شراكات مع عدة مؤسسات في مجالات العقار والبناء ومواد البناء, على غرار الشراكة مع مؤسسة لافارج في مجال انتاج بودرة وصفائح الجبس والشراكة مع بنك التنمية المحلية و البنك الخارجي الجزائري في مجال الترقية العقاريةا.

وانتقل عدد الموظفين في المجمع من 17.900 موظف في 2010 إلى 38.500 عامل في 2017 منهم 5.220 موظف جديد في 2017, بمعدل سنوي بلغ أزيد من 3.000 موظف/السنة.

يذكر أن مجمع كوسيدار كان قد وضع قيد الخدمة في يونيو 2009 المركز الوطني للتكوين في مجال قيادة وصيانة آلات البناء والمركز الوطني للتكوين المتميز الموجه لمهن الاشغال العمومية الذي وضع قيد الخدمة بالشراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين في يونيو 2016 .

وقام السيد طمار صبيحة اليوم رفقة الوفد المرافق له بوضع حجر الاساس لاطلاق أشغال انجاز الجسرين اللذين سيربطان جامع الجزائر بالواجهة البحرية. ويعتبر اطلاق هذا المشروع الذي سيشرف عليه مجمع كوسيدار آخر منشأة فنية ضمن مشروع جامع الجزائر.