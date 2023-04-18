جمارك: حجز أكثر من 720000 منتوج مقلد خلال سنة 2017

الجزائر - تمكنت مصالح الجمارك من حجز اكثر من 724.214 منتجا مقلدا خلال سنة 2017، حسبما صرح به يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة نائب مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك السيد يزيد ولد العربي.

وأوضح السيد ولد العربي في تدخله بمناسبة الدورة ال4 لأيام علامة و تقليد ان هذه المنتجات المشتبه في كونها مقلدة مصدرة في غالبيتها من الصين و تتكون خاصة من اللوازم الرياضية و منتجات غذائية و قطع غيار و الات كهرومنزلية صغيرة و مواد تجميل و بطاريات.

وأضاف ذات المسؤول ان كمية المحجوزات التي تظل قضاياها معروضة امام العدالة كانت اقل في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت كمية المواد المقلدة التي حجزتها مصالح الجمارك 1371.643 وحدة.

وتابع ذات المصدر ان هذه الارقام تعطي فقط فكرة على الواقع الا انها لا تعكس حجم الظاهرة حيث يمكن لبعض المواد المقلدة ان تتواجد في السوق دون ان تتمكن مصالح الجمارك من حجزها و ذلك بسبب غياب طلبات التدخل من المتعاملين الاقتصاديين.

كما اشار الى ان الحد من ظاهرة التقليد يتطلب تعاون و تنسيق عدة متدخلين ابتداء من صاحب العلامة الذي يقع على عاتقه مسؤولية تبليغ مصالح الجمارك في حالة ما اذا تعرضت هذه الاخيرة للتقليد.

في هذا الصدد اكد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي في خطاب القته باسمه السيدة فاطمة الزهراء بوقرة ان ظاهرة التقليد التي تكتسي بعدا عالميا تستوقف السلطات العمومية التي ما فتئت تسخر الوسائل اللازمة للحد من الظاهرة و التحكم في تدفق السلع المصنعة محليا او المستوردة.

وأضاف ان الممارسات الدولية تتطلب ان تكون المراقبة معززة بوسائل و ادلة علمية في اطار هيكل وطني للنوعية معترف به على المستوى الدولي يهدف الى رفع تحديين اساسيين.

ويتعلق الامر من جهة بتطوير تنافسية المؤسسات الوطنية من اجل الحصول على حصص في السوق الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني و المستهلكين من الواردات ذات النوعية الرديئة او حتى المغشوشة او المقلدة و افشال المنافسة غير الشريفة و الممارسات المدلسة.

أما فيما يتعلق بقضايا التقليد الادبي و الفني التي عالجتها مصالح الشرطة في سنة2017 فقد اكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد عاشور مولاي، حجز اكثر من 77000 قرص مضغوط بمختلف انواعها مع تورط 52 شخصا.

وفيما يتعلق بحالات التقليد الصناعي فقد اشار الى ان مصالح الشرطة قد عالجت 84 قضية في سنة 2017 مع تورط 120 شخصا.

وعلاوة على الاضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي و الملكية الصناعية و تنافس المؤسسات فان ظاهرة التقليد تضر كذلك بصحة و سلامة المستهلكين الذين غالبا ما تجلبهم الاسعار المنخفضة نسبيا لتلك المنتجات المقلدة التي تتناقض مع المعايير و المقاييس.

أما الدكتور عبد القادر مساعدي فقد دق في مداخلته حول اخطار التقليد في مجال الرؤية و طب العيون ناقوس الخطر بخصوص سلوك خطير منتشر تقريبا بين المواطنين والمتمثل في النزعة نحو شراء النظارات و العدسات رخيصة الثمن.

وأضاف السيد مساعدي ان هذا السلوك يعتبر خطأ من عدة جوانب ابتداء من اطار النظارة المقلد او غير المطابق الذي يتم شراؤه من الاسواق الموازية غالبا.

ويؤدي وضع هذه النظارات مصنوعة من مواد ضارة مع الوقت إلى ظهور اكزيما بفعل الاحتكاك وهي ممنوعة على الأطفال الصغار نظرا للحساسية التي يبدونها بالمقارنة مع الأشخاص البالغين.

أما بخصوص النظارات الشمسية، فأكد الخبير أن "عدم حمل نظارات شمسية أفضل من حمل نظارات غير مطابقة للمعايير".

وحسب ذات المتحدث فإن حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية لا يعتمد على صبغ الزجاجات بل الطبقات العازلة لهذه الأشعة التي تتوفر عليها النظارات الحاملة لوسم UV 400 هي من تقوم بذلك.

وأردف يقول أن النظارات الشمسية غير المزودة بهذا العازل تعرض العين إلى خطر أكبر كون حدقة العين تتوسع مما يتيح للأشعة فوق البنفسجية بالتوغل في العين.

== 90 بالمائة من العدسات اللاصقة المتداولة في السوق تشكل أخطارا كبيرة على العين ==

وأبرز السيد مساعدي أن 90 بالمئة من العدسات المتداولة في السوق الجزائرية تشكل خطرا كبيرا على المستهلكين لكونها مصنوعة من الهيدروجيل في حين 10 بالمئة فقط مصنوعة من سيليكون الهيدروجيل وهي النوعية الأفضل، موضحا أن هذه النظارات المقلدة تسبب أمراضا عديدة كتعفن العين وفقدان البصر.

وفي ظل هذه الآفة التي تمس كل القطاعات دعا المتدخلون في هذا اللقاء إلى التنسيق أكثر بين مختلف الهياكل المؤسساتية والعلمية من أجل مكافحة فعالة.

وسجلت هذه الأيام الخاصة بالعلامة والتقليد (28-29 مارس) عددا كبيرا من المتدخلين والمشاركين الناشطين في المجالات المعنية بالتقليد.

ويرتقب أن تختتم هذه الأيام بقائمة من التوصيات المنبثقة عن النقاشات التي شهدها اللقاء إذ سيتم توجيهها لوزارة الصناعة والمناجم بغرض المساهمة في وضع آليات مكافحة التقليد وكذا تعزيزها.