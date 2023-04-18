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الصالون الدولي للتجهيز الاستشفائي و الطبي 2018: رهان تخفيض فاتورة الاستيراد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
الصالون الدولي للتجهيز الاستشفائي و الطبي 2018: رهان تخفيض فاتورة الاستيراد

الجزائر - افتتحت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الطبعة  ال10 للصالون الدولي للتجهيز الاستشفائي و الطبي 2018 التي تمثل بالنسبة للجزائر رهان تخفيض فاتورة الاستيراد في هذا المجال, حسب منظم هذه التظاهرة.

و تتميز هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية,  السيد عبد العزيز بوتفليقة بدعم من وزير الصحة و السكان و اصلاح ,والتي تختتم  فعالياتها  يوم 31 مارس الجاري, بحضور ممثلي شركات من فرنسا و الصين و اليابان  و الهند و اسبانيا الى جانب عارضين وطنيين.

و في تصريح للصحافة عقب تدشين هذه الطبعة, أكد منظمها السيد نغوش أن  "هدف هذه الطبعة هو تسليط الضوء على الشركات الوطنية المتخصصة في التجهيزات  الاستشفائية و الطبية و حول قدرات الجزائر في هذا المجال من أجل تقليص فاتورة  الاستيراد".

 

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كما أوضح أن السوق الوطنية للتجهيزات الطبية تتشكل "اساسا" من الواردات  التي بلغت خلال السنوات الاربعة الماضية أكثر من 4 مليار دولار في حين يمثل  الانتاج الوطني ما بين 10 و 20 بالمئة فقط من هذه القيمة.

و حسب قوله دائما فان الواردات مرتبطة اساسا بتكنولوجيات المخبر الموجهة  لمبحث السرطان و علم المناعة و الكيمياء الكلينيكية و مبحث الدم متبوعة  بالمصورة الطبية و الايكوغرافيا و السكانير و غيرها.

و في نفس الاطار, صرح المتحدث أن "قائمة الانتاج الوطني بدأت تتوسع و  أنه بإمكان الجزائر أن تتطور في بعض النشاطات" مثل المنتجات ذات الاستعمال  الوحيد  (القفاز و الحقنة و الضمادات و المسبار و غيرها) اضافة الى الاثاث  الطبي و الكواشف المخبرية.

و قال أن "هناك شركات وطنية تصدر منذ زمن نحو افريقيا و المغرب العربي"  مضيفا أن التجهيزات ذات التكنولوجيا العالية تحتكرها الدول ال7 الاكثر تطورا  في العالم و أن الجزائر "لا يمكن أن تنافسها".

كما تطرق السيد نغوش الى مشكلة صيانة التجهيزات التي تتصدى لها الجزائر  و التي خصصت لها التظاهرة احدى ورشاتها.

كما يتضمن الصالون "اللقاءات الأولى حول الصناعات الخاصة بالتجهيزات  الطبية" و كذا ادراج منتديات متخصصة دائمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي للتجهيز الاستشفائي و الطبي 2018: رهان تخفيض فاتورة الاستيراد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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