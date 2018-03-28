ملتقى دولي حول الصيرفة الاسلامية و الدفع الالكتروني مطلع شهر أبريل

الجزائر- سيكون موضوع الصيرفة الاسلامية و عصرنة الخدمات المالية لا سيما من خلال الدفع الالكتروني موضوع أول ملتقى دولي في الساحة المالية من 3 الى 6 أبريل المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), حسبما أفاد به المنظمون يوم الأربعاء.

و أكد رئيس هذا الملتقى عبد الرحمان بن خالفة أن "الأمر يتعلق بتظاهرة مهنية تهدف الى نشر و تعميم الثقافة المالية والبنكية في الوقت الذي يشرع فيه مختلف المتدخلين في هذه الساحة في وضع استراتيجيات صارمة لتوسيع نطاق المعاملات البنكية للاقتصاد و احتواء الموارد المالية متوفرة".

وسيجري هذا الملتقى في شكل معرض بمشاركة حوالي ثلاثين بنكا و شركة تأمين متزامن مع ثلاث ندوات تتناول أساسا تطورات سوق الصيرفة التساهمية/الاسلامية و منتوجاتها و كذا التكييف التنظيمي و الجبائي لهذه السوق والتأمينات و منتوجات "التكافل" ورقمنة النشاطات البنكية و المالية وهندسة و ديناميكية المنظومة النقدية الجزائرية و التطورات المستقبلية (الدفع عبر النقال و الدفع الالكتروني و كذا التجارة الالكترونية ...الخ).

و من المقرر في هذا الاطار تنظيم "ندوات مفتوحة لكافة المهتمين يكون تنشيطها بلغة مفهومة بعيدا عن اللقاءات المهنية المغلقة لمختصي المالية".

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وحسب السيد بن خالفة فان هذه التظاهرة جاءت لتثمن دمج الساحة المالية لاسيما على اساس تحالفات استراتيجية بين البنوك و التأمينات.

و أضاف أنه بالموازاة هذا الدمج يجب أن يرافقه تآزر بين الساحة المالية و المتعاملين الناشطين في مجال التكنولوجيات و الشبكات و قواعد البيانات و الرقمنة و كذا الدفع الالكتروني بهدف تقليص الفجوة بين العرض و الطلب في مجال الخدمات المالية في الجزائر.

و في هذا الشأن, يرى السيد بن خالفة أن مستقبل القطاعات الأخرى ذات صلة بالنشاطات الاقتصادية على غرار الزراعة و الصناعة اللذين شرعا في اعطاء قيمة مضافة هو مرتبط بتطوير اقتصاد للخدمات لاسيما مع تعميم الرقمنة و أنظمة الإعلام الآلي.

و من جهة أخرى, أشار إلى أهمية موائمة الصيرفة التقليدية البعيدة عن المضاربة و الصيرفة الاسلامية التي تشهد انتشارا.

كما قال السيد بن خالفة "يجب على الصيرفة التقليدية و الاسلامية ان تتواجدا معا في الساحة الجزائرية, لكن يجب التحكم في الاثنتين بنفس الطريقة و ان تخضعا معا لنفس الاطار القانوني".

و ينظم هذا الملتقى الدولي في الساحة المالية اتحاد من المكاتب المختصة, ينشطه فريق من المختصين بتنسيق من السيد بن خالفة الذي سبق له و أن تولى منصب وزير المالية بين سنة 2015 و 2016.